Cornejo, durísimo contra Macri: "No tiene margen para volver a ser candidato"

Una vez más, el coronavirus divide las aguas dentro de Juntos por el Cambio. Duró poco el abroquelamiento que venía mostrando el principal espacio opositor a partir del anuncio del oficialismo de expropiar Vicentin. Esta mañana, el presidente del Comité Nacional de la UCR Alfredo Cornejo apuntó contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. "Está (inmerso) en la nube del relato del Gobierno", apuntó. También, consideró que el expresidente Mauricio Macri "no tiene margen para volver a ser candidato" en las elecciones de 2023.

Esta mañana, Cornejo, descartó que Macri sea un candidato competitivo para las próximas elecciones presidenciales. Es por ello que el mendocino instó a Juntos por el Cambio a "renovar los liderazgos hasta que se llegue al único, que no llegará hasta las primarias de 2023", durante una entrevista que concedió a la FM Rock and Pop. Para ello, Cornejo destacó que el espacio opositor "tiene que estar unido".

De paso, el líder de la UCR, uno de los más escépticos ante la estricta cuarentena que viene implementando el Ejecutivo, salió a cuestionar a Larreta, quien, desde el comienzo de la pandemia, trabaja en forma coordinada con el presidente Alberto Fernández para llevar adelante las medidas implementadas para hacerle frente al Covid-19.

Según consideró el diputado, el referente del PRO se encuentra inmerso en el relato oficialista, que se limita a evaluar la pandemia de coronavirus por el número de muertos. En este sentido, Cornejo denunció -una vez más- que no se está analizando el "apagón económico".

"No creo que lo lleve de las narices, pero construyó una nube cultural", dijo el radical al referirse a la relación Larreta - Fernández, sino que insistió en que el alcalde porteño "está en la nube cultural del relato del Gobierno de que nos evaluarán por el ránking de muertos".

"Ese relato para evaluar la cuarentena según los muertos de Covid nos trajo un apagón en la economía", denunció el diputado nacional, para luego considerar que "es ridículo no estar con ambas posturas a la vez: la salud y la economía".

En este sentido, Cornejo advirtió que el Gobierno "cometió el error con su relato, donde intentó hacer el ránking de muertos por Covid que lo tiene atrapado", para luego opinar que la gestión de Fernández "no es un Gobierno que esté en control de la pandemia, pero sí está en control de todas las demás actividades (de la economía) y de las provincias y los municipios que dependen de la máquina de hacer dinero".

En tanto, Cornejo acusó al oficialismo de hacer un relato "como en los 12 años de kirchnerismo, en el cual, si el relato no coincide con la realidad, es problema de la realidad".

"Hoy día, el único indicador de éxito de esta estrategia es que muera poca gente por Covid-19, pero es probable que muera mucha gente por otros motivos", aletró y agregó: "Es un relato que impone con violencia, como cuando dice que los chetos trajeron el virus, que los runners lo transmiten o cuando echa la culpa al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

De acuerdo al radical, "para cuidar la economía y la salud había que hacer otras cosas que no se hicieron, como Paraguay y Uruguay". Mientras que, según su postura, la cuarentena implementada en la Argentina "está por cumplir 100 días y no se ve una cosa profesional: se sabe cómo se entra, pero no cómo se saldrá".

Y advirtió que el aislamiento social, preventivo y obligatorio que sigue vigente también "afecta al Interior" del país. "El AMBA es el principal mercado de los productos, y si no funciona a pleno, la economía sufre", remató.