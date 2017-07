Cornejo criticó estadísticas de inseguridad de Patricia Bullrich

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó las estadísticas sobre inseguridad que arma el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y consideró que son "una estupidez", luego de que la capital provincial apareciera como las ciudades con más delitos del país. "Es una estupidez la estadística que lleva el Ministerio de Seguridad de la Nación", subrayó Cornejo, tras la difusión del informe de la cartera de Bullrich que ubicó a Mendoza en el puesto número 7 de las ciudades más inseguras del país.

En declaraciones radiales, el gobernador radical señaló: "Deja mucho que desear, no están homologadas las de otras provincias, los que pasan los datos son los giles y los que no los pasan son más vivos".

Y explicó: "Es un sistema que tiene el Ministerio donde las policías o la Justicia carga las denuncias, no todas las provincias lo cargan o lo hacen en su totalidad".

Cornejo, no obstante, reconoció que "es muy baja la resolución" de casos de robo en la provincia, "del 3% en el año". Aunque resaltó que la seguridad "viene mejorando" en la provincia.

"Sigue habiendo alta inseguridad, pero creemos que podemos bajarlo. En Argentina hay un crimen organizado que nos tiene a maltraer porque el Estado está más desorganizado. En Mendoza hemos hecho las cosas bien, los resultados empiezan a verse. Los robos agravados bajaron un 25%", indicó.