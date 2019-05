Cornejo baja el tono al pedido de ampliar Cambiemos y pide reforzar campaña anti K

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR Alfredo Cornejo disertó hoy en el marco del seminario PYME Mendoza que se desarrolla en la capital provincial donde le bajó el tono al pedido de ampliar Cambiemos que había lanzado días atrás e instó al Gobierno a advertirl al electorado kirchnerista que las arcas nacionales no tienen margen para “hacer populismo”.

En diálogo con el director periodístico de El Cronista Hernán De Goñi, el referente radical puntualizó que es necesario “hacer una reforma laboral, impositiva y previsional”. “No hay chance alguna de que produzcamos los 25 mil millones de dólares que le falta a la economía para pagar la deuda, crecer y desarrollarnos, distribuirlo mejor y bajar los niveles de pobreza, si no es modificando estos tres sistemas”, apuntó durante el encuentro organizado por El Cronista, Los Andes y Banco Macri.

“El gobierno de Mauricio Macri tiene convicción de hacer estas cosas, pero no tiene ni peso en el Congreso ni una deliberación pública”, detalló y reconoció que se debería haber hablado sobre el tema ya en la campaña de 2015.

Recordó en ese sentido que “Sergio Massa, Daniel Scioli y Macri le decían a la gente que esto se resolvía en tres patadas. No es cierto. Es una mentira enorme que ha incubado los problemas de gobernabilidad que tenemos ahora. No hay que repetir ese error. ¿Por qué no crear esos consensos antes y ver de qué lado esta uno y otro?”.

En la misma línea propuso un “acuerdo con varios gobernadores de signo político distinto al gobierno que se les plantee esa agenda (reforma laboral, previsional, impositiva) y que podrían sumarse”. Y admitió: “No es fácil y no se construye 30 días antes de la presentación de las listas, pero si lo hubiésemos hecho hace 2 años estaríamos más cerca de esa situación".

Por otra parte, sugirió que el Gobierno debería profundizar la campaña en torno a la polarización al afirmar que se debería “ser claro” en comunicar que “aunque vuelva Cristina Kirchner con Alberto Fernandez, de la forma que sea, no van a poder regalar cosas porque hay que hacer populismo con plata. No hay margen en el mundo para que la Argentina vuelva a regalar jubilaciones, el sector privado no puede chupar más”.

“Hay que bajarle la expectativa a esos que creen que los que vuelven vuelven a hacer las cosas que hicieron antes”, lanzó.