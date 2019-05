Cornejo: "Es conveniente que Cambiemos se amplíe a gente como Lavagna"

Luego de que saliera a la luz el intento por parte del Gobierno para llegar a un acuerdo de 10 puntos con la oposición para "garantizar un crecimiento estable en el tiempo", el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, expresó sus deseos de ampliar Cambiemos y aludió al ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

Luego de que la convocatoria, en la que sólo se incluye a los precandidatos de Alternativa Federal, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, el líder de la UCR se mostró esperanzado en que la convocatoria del presidente Mauricio Macri a sectores de la oposición se extienda a un entendimiento "electoral", al considerar que "el Gobierno solo no puede" garantizar que "la Argentina no vuelva para atrás".

"Me encantaría que tuviese un correlato electoral. Para mi, ya es útil ampliar Cambiemos a otras fuerzas", subrayó el gobernador.

Luego aludió puntualmente al ex ministro de Economía que, si bien aún no lanzó su candidatura, a estas alturas ya parecería inminente su postulación. En este sentido, Cornejo consideró que "es conveniente que se amplíe a gente como [Roberto] Lavagna", para "dar credibilidad". También mencionó a Sergio Massa, Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, que ya fueron convocados por el Gobierno a negociar un acuerdo de 10 puntos para dar previsibilidad y calmar a los mercados.

"Es muy importante para la vida diaria de los argentinos, que la Argentina no vuelva para atrás", destacó el titular de la UCR en declaraciones a la prensa. Y enfatizó: "El Gobierno solo no lo puede hacer, es evidente que el Gobierno solo, con el presidente Macri a la cabeza, no lo puede hacer".

La postura de Lavagna

Esta mañana, el ex ministro hizo alusión al acuerdo impulsado por Cambiemos y lo consideró "una operación de marketing político".

“Está claro que el Gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. No hay que jugar con las expectativas de la gente a partir de la especulación política y los titulares de los diarios. Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto no marketing”, lanzó el economista en una entrevista en CNN Radio Argentina.

Pero, además, el economista también rechazó conformar una gran coalición con Cambiemos como propuso la semana pasada el diputado de Evolución Martín Lousteau.