Cornejo: "El cepo solo demuestra que el Gobierno no tiene ningún plan económico"

Alfredo Cornejo es diputado, presidente de la UCR, exgobernador de Mendoza y uno de los primeros referentes de la oposición que expresó sus discrepancias con a cuarentena diseñada por el Gobierno. "La estrategia que más se adecuaba a la Argentina es el de la responsabilidad individual", insiste.

En un mano a mano con El Cronista, el diputado que asegura que su partido es "muy protagonista" dentro de la coalición Juntos por el Cambio. Además, habló sobre las nuevas restricciones cambiarias, afirmó que el Gobierno no tiene ningún plan económico y apuntó contra Cristina Kirchner como principal obstáculo para que oficialismo y oposición logren avanzar en reformas profundas.

¿Cuál cree que es la estrategia de recuperación económica del Gobierno?

Lo que se va a asistir al 2021 va a ser una recuperación respecto al 2020. Es una recuperación mucho más baja respecto a 2019, y mucho más baja que en 2018. No advierto que pueda haber una recuperación porque el Gobierno está haciendo todo lo contrario. Las medidas que se están tomando son la mismas del modelo de Cristina: más carga impositiva y más gasto público, lo que genera más déficit. Esto se financia con emisión e imponen un cepo cambiario. Es probable que tomen medidas post-2001.

¿Qué opina de las nuevas restricciones cambiarias?

Es la misma vieja receta que fracasó con Cristina Fernández y Axel Kicillof, ahora aplicada por Alberto Fernández. Esa política económica es inconsistente y tendrá los peores resultados para el país. No creo que sea una estrategia, solo demuestra que no tienen ningún plan en materia económica.

¿Cuál sería su propuesta?

Una recuperación sostenible pospandemia y, que han hecho otros países, en mi criterio sería hacer una reforma fiscal en materia impositiva. Por ejemplo, que los impuestos internos los cobren las provincias y les coparticipen a la Nación. Además, reformas laborales que permitan tomar empleo sin riesgo de problemas. En la Argentina hay mucha gente que necesita tomar empleo y no lo hace por la legislación laboral, no es la robótica la que nos genera los problemas de empleo. Esa es una gran oportunidad pospandemia para entrarle a reformas laborales. También hay que ir al equilibrio en las cuentas públicas y el Gobierno no lo está haciendo y no está en tránsito a hacerlo.

Creo que durante la pandemia y la pospandemia requerían medidas muy distintas a las que está tomando Alberto Fernández. Ellos van a decir: "Es la herencia y la pandemia", la verdad es que no es cierto. A la pandemia no se la puede desconocer; la cuarentena poco inteligente ha influido en la economía negativamente y las medidas que se están tomando son contrarias de las que deberían tomar. El Gobierno está agravando los problemas.

Para implementar este tipo de reformas se requieren acuerdos entre oficialismo y oposición. ¿Lo ve posible?

Se hace muy difícil con Alberto porque está Cristina en el medio. Cristina no cree en estas reformas, en conceder o en los acuerdos. Ella quiere imponer un proyecto. Mientras esté Cristina en el medio, difícilmente podamos llegar a un acuerdo. Por convicción, pero también por necesidad de gobernabilidad futura, necesitamos acuerdos.

¿Cómo ve la manera en la que Fernández quitó coparticipación a CABA? ¿Se rompió el diálogo?

A Horacio lo veo muy decepcionado, pero hablo por mí. Es un Gobierno sin plan económico, solo tiene un plan político: concentrar el poder y que todos dependan de ellos. CABA tiene una recaudación que la hace bastante autónoma. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, en los doce años de kirchnerismo anteriores estuvo muy apretada en materia de recursos. Tanto Felipe Solá como Daniel Scioli tenían que ir a mendigar para pagar los sueldos a fin de mes. Ese estrangulamiento se empezó a revertir durante el gobierno de Macri con María Eugenia Vidal. Ese dinero lo puso la Nación, no el resto de las provincias. Ahora esto es parte del plan político fortalecer a Kicillof y tenerlo muy pipón en materia de recursos. Muy apalancado haciendo caja para destinarlo en gasto público en las zonas que él privilegia y que electoralmente sean estratégicas para Cristina y La Cámpora.

Monzó hizo alusión a la necesidad de una renovación generacional, y que Cristina Kirchner y Macri den un paso al costado, ¿coincide?

Estoy de acuerdo que la Argentina tiene que renovarse. Cristina es un personaje agotado, pero los argentinos le dieron un lugar nuevamente. Quisiera jubilarla también, pero los argentinos le dieron un papel. Hay que construir el suficiente poder político para que sus ideas queden afuera. No me parece que sea un tema de nombres, es que acá no hay programas políticos. Se llega al gobierno sin planes y eso nos está llevando barranca abajo y se imponen proyectos como los de Cristina. Coincido en que fomentar la grieta no sirve de mucho pero también debo decir que en la medida que Cristina demuestre que tiene poder la grieta se va a profundizar. Y la grieta verdadera es entre el sector productivo, trabajador, que intenta progresar como resultado de su esfuerzo individual y un sector parasitario que vive del trabajo del resto y de la generación de riqueza del resto.

Y Macri, ¿debería retirarse de la actividad política?

Macri tiene que contribuir, como lo está haciendo, para mantener unida la coalición de oposición. Su protagonismo futuro se verá.

Dentro de Juntos por el Cambio hay diferencias entre un sector más radicalizado y otro más dialoguista, ¿esto puede ampliar la base o hay un riesgo de fractura?

No veía riesgo de fractura antes y menos ahora. Por el contrario: en la medida en que el Gobierno se radicaliza, los principales dirigentes tienden a ser todos palomas o todos halcones, pero unidos. El manotazo a CABA para dárselo a Kicillof, quien despilfarra, nos unificó aún más.