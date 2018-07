Convocan a cumbre automotriz por los incentivos brasileños

Con la preocupación latente sobre cómo impactará en la Argentina el Plan Rota 2030, con el que Brasil quiere impulsar la investigación y el desarrollo en su industria automotriz, el Ministerio de Producción citó a los representantes de las terminales y autopartistas locales para mañana, con el objetivo de analizar en detalle los incentivos y prepararse para lo que será la próxima reunión del Comité Automotriz, la semana próxima en Buenos Aires.

El programa, que promueve beneficios tributarios por hasta 1500 millones de reales (u$s 400 millones), debe ser ratificado por una ley del Congreso, pero mientras tanto, el presidente de Brasil, Michel Temer, firmó hace dos semanas un decreto provisorio que establece los incentivos. De todas formas, todavía falta la norma reglamentaria, por lo que aún no están vigentes. Desde el gobierno y la industria local encendieron las luces de alarma porque, a priori, podría impulsar a que en el mediano plazo las inversiones automotrices se concentren en el vecino país. Pero fuentes de algunas empresas enfatizaron que con la existencia del flex (valor que regula los términos de intercambio) "las empresas tienen que invertir en la Argentina y exportar". Por otro lado, "la investigación y desarrollo siempre se hizo en Brasil", dijeron desde una terminal.

De todos modos, hay quienes advierten que el plan brasileño generará más desequilibrios a la ya descompensada relación comercial entre ambos países. En ese contexto, y con la reunión bilateral prevista para el jueves y viernes de la semana próxima, el secretario de Industria, Fernando Grasso, citó a los representantes de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y de la Asociación de Fábricas de Autocomponentes (Afac) a un encuentro este jueves para analizar la medida.

"Comparado con el plan Innova Auto, el Rota es mucho más prolijo. No discrimina el origen de lo que vendes, pero sí incentiva fuertemente la radicación de inversiones en Brasil, por lo que si la Argentina no equipara los beneficios, se romperá el ya desequilibrado equilibrio", dijo una fuente de Afac. Concretamente, las empresas automotrices que cumplan con normas de eficiencia energética y de seguridad y que inviertan un porcentaje de su facturación en investigación y desarrollo (que va creciendo hasta 2030) podrán tener mayores deducciones del impuesto a las Ganancias.

De todos modos, hoy el Gobierno tiene fuertes restricciones presupuestarias en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fija metas de reducción del déficit fiscal muy exigentes para el 2019. Los pocos recursos disponibles se están utilizando, muy a cuentagotas, para paliar la situación de las pequeñas y medianas empresas.

El anuncio de este plan puso en stand by la negociación que venían llevando los gobiernos de ambos países para prorrogar el acuerdo bilateral, que tiene fecha de vencimiento junio del 2020. El flex establecido en el acuerdo es de 1,5 y hoy no sólo que no se cumplió, sino que las empresas tampoco podrán cumplirlo en los próximos dos años, por lo que deberán pagar importantes multas, de no extenderse el pacto. El flex implica que por cada dólar que la Argentina exporta en materia automotriz, puede importar u$s 1,5, y viceversa. Hoy esa relación es de 2. Las empresas hicieron un importante lobby en el Gobierno para buscar esta prórroga y logró un convencimiento en los funcionarios de que, de no hacerlo, generará un perjuicio para el sector y para las inversiones.

La semana próxima los gobiernos retomarán esta discusión, iniciada el 6 de julio en el Comité Automotriz y suspendida a partir del anuncio de Temer. En la reunión pasada, no se avanzó porque el gobierno argentino decidió analizar primero el impacto del plan antes de encarar cualquier negociación.