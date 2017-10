Conversar y negociar, la fórmula transformadora para los CEOs de esta época

El Comité que organiza el 53´ Coloquio de IDEA tenía la iniciativa de hacer un evento que no fuera igual a los anteriores, este tiempo que estamos viviendo es bien diferente.

Sin romper con cierto ritual habitual, sabiendo que es el evento que convoca a toda la dirigencia nacional y con un gobierno que muestra señales de querer hacer los cambios que el país necesita, la organización comienza a tomar vuelo.

Como consultora tomamos contacto en marzo con este Comité del Coloquio, para ayudarlos a conformarse como un equipo e instalar una temática que a mí me resultó muy atractiva: "si queremos que nuestro país esté mejor, tenemos que jugar un rol diferente. Y para transformar a la sociedad, los primeros que tenemos que cuestionarnos y cambiar somos nosotros mismos".

Este concepto es clave y pude ver a un grupo liderado por esta visión y con mucho deseo de hacer un aporte y mirar mucho mas para adentro de sí mismos que en otros momentos. Sin duda, para que la relación gobiernos, sindicatos y empresas esté alineada detrás de un mismo objetivo, los directivos tienen mucho por contribuir. No se puede seguir negociando desde el miedo, desde la desconfianza. Ya no hay tiempo. Hay mucha gente que la pasa mal y llegó el momento de dejar mucho de nuestro "foco en yo mismo" y pasar a una mirada más integradora en donde estemos incluidos unos y otros.

¿La corrupción en los gobiernos existiría si el empresariado no entra en ese mismo juego? ¿El empleo, la inversión no puede estar más influida por el sector empresario? En mucho de lo que ha sucedido en estos últimos 70 años no pudimos articular políticas que nos hagan desarrollar como País, seguimos con pobreza y mala calidad de vida. Es ‘importante que revisemos nuestro actuar y miremos qué hacer distinto.

Como consultora, desde Newfield miramos a las organizaciones como una red de conversaciones que dialoga con el entorno. Mirándolo así, hay conversaciones de mala calidad, hay diálogos que faltan y otros que están de más. Si queremos tener un resultado diferente, debemos hacer algo distinto, y esto a veces implica aprender algo que no sé hacer bien. Y para eso, mirarme a mí es el primer paso, y también reconocer que no supe hacerlo hasta ahora. Toda transformación se inicia reconociendo que NO SE, que hasta ahora no me fue bien en algunas cosas.

Otro tema de contexto que hace más crítica la situación es que la transformación del mundo está acelerándose de una manera inimaginable. La incidencia de la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, los medios y las redes sociales, han generado un nuevo desafío. Ya no sé hacia dónde me va a llevar este movimiento. En algunas industrias ya llegó este ‘tsunami‘ y los está impactando; a otros nos irá llegando más temprano o más tarde.

¿Cómo nos preparamos para liderar un mañana que no sabemos cómo será? ¿Como tengo que prepararme para liderar una organización en este contexto?

No podemos aprender algo técnico funcional, que no sabemos si todavía existe. Las competencias clave son las "competencias conversacionales". Son necesarias en los procesos de transformación, en el armado de los equipos de alto desempeño. Son esenciales para generar vínculos expansivos y no enfrentamientos estériles. Saber conversar con el otro y también con uno mismo y construir espacios de aprendizaje de lo diferente que trae el otro, el diferente, el cliente; estar abierto a la diversidad y no sentirse amenazado por eso.

Ojalá el 53´ Coloquio sirva como disparador de una toma de conciencia colectiva que permita revisarnos para Transformar-Nos

*Director de Newfield Consulting.

Profesor del Programa de Formación de Líderes UTDT.