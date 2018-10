Contundente llamado de Vidal a sostener el empleo y las pymes

Ante un auditorio de 900 empresarios, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal inauguró formalmente anoche el 54º Coloquio IDEA en Mar del Plata. En un discurso que trascendió la órbita bonaerense, la mandataria provincial planteó también su postura sobre la coyuntura nacional. "En estos meses escuché muchos diciendo no, otra vez, no. Gente más grande que yo, que decía, ésta ya la viví. Y sí, venimos de 70 años de crisis recurrentes y si seguimos haciendo lo mismo, no cambiará", sostuvo en el inicio.

Vidal, continuando en esa línea, reflexionó sobre que "es inevitable cuando uno piensa en la Argentina futura, piensa en la Argentina de sus hijos y de sus nietos". Y detalló: "No quiero una Argentina cerrada en la que los únicos amigos sean Venezuela e Irán, ni una en la que el narcotráfico se lleve puesto a nuestros hijos. Quiero la de los Juegos Olímpicos, la del G20", en referencia a la política internacional de Cambiemos.

En su relato, Vidal hizo menciones puntuales al presidente Mauricio Macri al que definió como su mentor. "Plagiando al Presidente, hay que poner la verdad sobre la mesa y entender que respetar los contratos y acuerdos es sostener la palabra, saber que poder promover nuestros productos a otros países no es de izquierda ni de derecha, es sentido común", afirmó. Además, dijo que su participación en política es "culpa de Mauricio (Macri)".

En un extracto de su charla con Federico Procaccini, miembro del Coloquio, se dirigió a los empresarios, de manera directa. "Nosotros los necesitamos. Para sostener el empleo e incrementarlo. Para sostener a las pymes en este momento. Los apoyamos con garantías a través del Fogaba, bajamos Ingresos Brutos, pero necesitamos que ustedes cuando trabajan con pymes les paguen al día, necesitamos que las ayuden a crecer", aseguró, e insistió en ese mensaje: "Necesitamos que seamos iguales para decirles qué camino elegir, no sólo desde una mayoría política, sino una que comparta valores y así poder tirar juntos para el mismo lado".

Si bien evitó hacer menciones sobre el escenario electoral de 2019, la gobernadora se hizo espacio para destacar los logros de su gestión. Acerca de su administración en la provincia de Buenos Aires, Vidal definió que "venimos de la provincia de la maldita policía y destacó que "11.000 policías ya no son parte" de la estructura de la Bonaerense. También recordó que se hizo cargo de una provincia en la que el mensaje era "hay un Estado que no te cuida, que de mínima mira para otro lado y de máxima es cómplice".

Y, consultada sobre la lucha contra las mafias que dio a nivel provincial, dijo: "Era la decisión más obvia, lo que me alientan son los logros. Hay 80 búnker de drogas que fueron derrumbados y allí se empiezan a construir lugares de saludos y centros de adictos".

Además, recordó que el inicio de su gestión, hace casi tres años, fue "muy difícil, brutal, al estilo bonaerense. Arranqué y no estaba la plata para pagar los sueldos". Y se hizo tiempo para bromear: "¿Qué cambié desde que soy gobernadora? Ahora estoy soltera, y más cansada, duermo menos horas".