Controles de precios: Alberto Fernández pidió colaboración al Gabinete para fiscalizar y que no haya especulación

Alberto Fernández participó este mediodía de la reunión de Gabinete Económico y les pidió a sus ministros que colaboren para extremar controles en los precios y una fiscalización activa para evitar maniobras especulativas de los comerciantes.

El requerimiento del jefe de Estado, sobre el que habló al finalizar el encuentro el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , llega poco después de que la inflación en alimentos se acelerara en los primeros días de diciembre.

El nivel general de precios habría trepado al menos un 1% solamente en la primera semana del mes, según algunas consultoras privadas.

"Fue una conversación sobre la evolución de los precios en la economía, la inflación; el Presidente está muy preocupado. En este año hubo varios congelamientos en el marco de la pandemia. Hay que normalizarlo de a poco pero sin que afecte los bolsillos de los argentinos", señaló Kulfas a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Fernández le solicitó al Gabinete que sean muy "rigurosos en los controles". "Hay que evitar la especulación", remarcó.

Esta estrategia continúa la línea que ayer marcó el Gobierno con los intendentes, que estarán empoderados para llevar adelante un control de precios y la fiscalización de que se cumpla con la nueva Ley de Góndolas.

Para una parte del oficialismo, "es preocupante la inercia de precios que hay históricamente y es prioridad tener metas inflacionarias decrecientes; no se puede hacer por voluntarismo, sino que se requiere de un programa consistente en lo fiscal y lo monetario".

En diálogo con El Cronista, una fuente postuló en off the record: "No estamos contentos con la inflación de 3,2% en noviembre, con lo que dio la inflación núcleo y con la cantidad de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); pero pensar que esto lo arregla solo el mercado o solo el Estado con controles de precios sería ingenuo".

El término "controles de precios" puede no resultar muy feliz para el Gobierno, en un momento en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos técnicos y directivos están atentos a las críticas que hicieron los empresarios por los congelamientos de este año.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), con fuerte poder de lobby, fue una de las más críticas de los distintos programas implementados, como el de Precios Máximos.