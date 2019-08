Control de cambios: "Si los anuncios no funcionan, no quedará otra alternativa", dice Cobos

El senador nacional de Cambiemos, Julio Cobos, admitió hoy que "la situación económica es complicada" y que "se necesita prudencia y cautela en lo que decimos los dirigentes y en la toma de decisiones", en referencia a los anuncios formulados por el Gobierno en materia de reprogramación de deuda, y el contexto electoral en vísperas de los comicios del 27 de octubre.



"La situación económica es complicada y difícil, y se necesita cautela en lo que decimos y en la toma de decisiones. Estas medidas anunciadas por el Gobierno están esperando el respaldo político del principal espacio opositor que tiene mucha chance de ser gobierno, y creo que primará la prudencia", agregó el ex vicepresidente de Cristina Kirchner en radio La Red.

Para Cobos, "hay fantasmas que hemos vivido antes, pero dependerá de todos que los podamos sobrellevar".

Sobre la posibilidad de establecer el control de cambios, el ex gobernador de Mendoza dijo que si los anuncios "no funcionan, no va a haber otra alternativa, pero lo que yo veo es que tenemos reservas".

"Lo que ha hecho el ministro (de Hacienda, Hernán Lacunza) es preservar ese valor de las reservas al postergar el plazo de los compromisos de las letras del tesoro", añadió en referencia a la reperfilación de deuda anunciada el miércoles pasado.

Además, se mostró confiado en que el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), pautado con el Gobierno para septiembre, "llegará. Yo creo que va a venir", dijo.

"Estamos viviendo un momento electoral que también toca a la economía y sobre todo a una economía tan vulnerable como la nuestra", definió Cobos. Por otra parte, se mostró partidario del diálogo con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández: "Si, claro que sí", respondió al ser consultado al respecto.