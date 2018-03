Contratos K: desde el Gobierno afirman que están evaluando cada caso

"No hay para nada un objetivo de reducción específica, sino que se están evaluando situaciones que no son justificables", dijo Andrés Ibarra, ministro de Modernización, en una entrevista con FM Latina.



Agregó que el análisis que se está realizando en cada una de las dependencias del Estado tiene que ver con la "justificación", es decir que "se justifique" que la gente contratada "esté efectivamente trabajando y cumpliendo funciones previstas en el organigrama de organización del Estado".



Según dijo, "cada área de gobierno está haciendo su tarea", y por eso puede haber "en las próximas semanas otras situaciones" parecidas a las que se dieron en el Centro Cultural Néstor Kirchner y en el Senado.



En un decreto firmado la semana pasada, el Poder Ejecutivo encomendó a cada área del Estado en un plazo de 90 días la revisión de las contrataciones realizadas en los últimos tres años, e incluso los concursos que hicieron.



"Cuando uno mira los números de las contrataciones, que es lo que nos llamó a hacer el análisis, el crecimiento fue de más de un 50 por ciento", argumentó, y dijo que "no podemos mirar para otro lado cuando son los propios empleados los que nos dicen 'en la oficina de al lado hay personas que cobran y no van nunca'".



"Al empleado público hay que jerarquizarlo, con capacitación y tecnología, y a la gente hay que darle un Estado moderno que le sirva", dijo, y agregó que en forma paralela se trabaja en un "plan de desarrollo e inversión" para que el país crezca y se creen nuevos empleos.



En este marco reconoció que dado que "todos los ministerios están haciendo el análisis de estas contrataciones", no descartaba que "pueda haber otras situaciones" como las que se encontraron en el Centro Cultural Néstor Kirchner y en el Senado.

CCK

El delegado gremial del Centro Cultural Kirchner, Nicolás Esperante, consideró hoy un ‘artilugio técnico para despedir a 500 personas‘ la no renovación del 85% de los contratos de los trabajadores, y aclaró que en su mayoría corresponden a personal que se ocupaba de los contenidos culturales del espacio.

‘Está claro que van a renovar los contratos de quienes se ocupan del mantenimiento, que son alrededor de 150 personas, mientras que el resto, que somos unos 500, quedamos afuera‘, explicó el delegado que permanece en las puertas del edificio junto al resto de los trabajadores

.En declaraciones a radio del Plata, puntualizó que ‘el 85% de los contratos a los que se refiere el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, totalizan unos 670 convenios firmados con los ministerios de Cultura y de Planificación Federal del gobierno saliente‘.

‘Nuestros sueldos venían del ministerio de Planificación que lo derivaban a las universidades para pagar nuestros sueldos y la operatividad del CCK‘, detalló Esperante al aclarar que la información la reciben por los medios ya que ‘nunca nos recibieron ni nos dijeron qué iba a pasar con nosotros‘.

Los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente y convocan al público en general a acompañar el reclamo mañana a las 16 frente al CCK, ubicado en avenida Leandro N. Alem y Sarmiento.

Lombardi

En tanto, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, justificó la decisión del Gobierno de no renovar los contratos al manifestar que los convenios a través de las universidades no tienen “ningún nivel de organización”.

El funcionario también aseguró que el CCK “tuvo un parto prematuro” ya que “la obra está claramente sin terminar y los equipamientos de luces y sonido y los tableros eléctricos no están instalados”, por lo que concluyó que “se inauguró antes de tiempo por las necesidades políticas de la presidenta saliente (por Cristina Fernández)”.

Además, Lombardi precisó que a los empleados que estaban vinculados directamente al centro que funciona en el edificio del ex Correo Central les renovaron “contrato por uno o por tres meses”.

Tras la decisión del macrismo de dar de baja contratos de asistencia técnica del CCK que fueron efectuados con las universidades nacionales de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza, Lombardi dijo que este tipo de convenios “es una forma absolutamente distorsiva de los procesos administrativos”.