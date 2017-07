Contraataque con denuncia a Carrió por amenazas

En un nuevo round de la histórica pelea, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido denunció ayer por "coacción" a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, luego de que la diputada nacional ironizara sobre si iría a declarar en las causas judiciales que lo involucran o lo "matarían antes". "No se trata de comentarios u opiniones aisladas, vertidas por un ciudadano en el ejercicio regular y legítimo de la libertad de expresión sino, antes bien, de manifestaciones injuriosas y amenazantes que provienen de un actor político, mediático y con evidentes conexiones con –influencia en– el fuero federal penal de nuestro país, lo que resignifica de manera decisiva su alcance y dimensiona su gravedad", afirmó De Vido en la denuncia que recayó en manos del juez federal Daniel Rafecas. Luego de que la semana pasada el fiscal Carlos Stornelli pidiera la detención del ex funcionario, Carrió afirmó: "¿De Vido irá a declarar o lo matarán antes?". Para el ex ministro, "esa tajante expresión no puede ser leía de otro modo, por el suscripto, que con una razonable preocupación y sospecha". En la denuncia , De Vido sostuvo que "la legisladora debe tener conocimiento de indicios o elementos que le permitan albergar tal temor respecto" de su "integridad física". En ese sentido, el actual diputado del Frente para la Victoria dijo suponer que "o bien se trata de la manifestación pública de una amenaza proveniente del espacio político que tiene a la Diputada Carrió como vocera" .