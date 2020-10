Continuará la cuarentena 15 días más y preocupa la situación de 8 provincias

En el marco de su visita a Misiones, Alberto Fernández anunció que continuará el aislamiento social obligatorio en todo el país durante los próximos 15 días en los mismos términos que rige en la actualidad. A su vez, se refirió a la situación crítica de ocho provincias, cuyos sistemas sanitarios estan “estresados”.

Según reveló el Presidente, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tucumán concentran en hoy el 55% de los contagios que se registran en todo el país. En tanto, el Área Metropolitana lleva 8 semanas consecutivas de disminución de nuevos casos diarios.

"Vamos a seguir en las mismas condiciones en las ocho provincias y en el AMBA" , adelantó Fernández.

“Sentimos que estamos estabilizándonos en una meseta de 15 mil casos diarios y lo que vemos es que el interior ha diseminado el virus más allá de las ciudades. El virus no esta ya solo en las ciudades, sino también en pequeños pueblos. Es razonable que así ocurra mientras el tránsito de personas siga ocurriendo”, reflexionó Fernández.

El mandatario sostuvo que además de los contagios, “lo que notamos en estas provincias es estrés en la atención médica, hospitales que se colman, terapistas que se cansan y debemos garantizar, como hemos garantizado al día de hoy, que todos tengan la atención médica que necesitan”.

En tanto, Fernández sostuvo que las aperturas paulatinas en el AMBA consensuadas con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof "son una experiencia a tener en cuenta" porque "fueron funcionando".

"Lo que tenemos hoy en día es aislamiento y distanciamiento y vamos abriendo actividades porque la economía lo necesita, porque lejos estamos de haber resuelto este problema. El esquema de aperturas son una experiencia a tener en cuenta porque en el AMBA fue funcionando", sostuvo el mandatario en su discurso en Misiones.

Respecto a la temporada de verano consideró que "todos queremos que exista verano, para eso es muy importante que nos cuidemos hoy y minimizar el problema hoy".

El Presidente reiteró que las actuales medidas de restricción sanitaria "no son una cuarentena, es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento social para otros y de a poco vamos abriendo actividades".

"No nos dejemos confundir y entendemos la gravedad de la situación". No se trata de restringir libertades si no de cuidarnos. Lo hecho en el AMBA , con la reapertura paulativa de actividades puede servir como modelo para el resto del país", destacó.