Contadores bonaerenses adhieren al ajuste por inflación: cómo es el complejo mecanismo

El Consejo Profesional de la provincia de Buenos Aires (CPBA) finalmente emitió la norma que adhiere al ajuste por inflación contable de los balances, luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) para las empresas que cotizan en Bolsa y la Inspección General de Justicia (IGJ), para el resto de las compañías, aceptaron la presentación de esos estados financieros indexados.

Pero la resolución MD 2883 de CPBA de ajuste por inflacion tiene varias diferencias importantes con la norma de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que complicarán mucho el trabajo de los contadores bonaerenses este año.

Cuando no se preveía todavía la disparada inflacionaria de 2018, la reforma tributaria previó un paliativo para el no ajuste por inflación de los balances, que llamó revalúo impositivo cuando los nuevos valores serán tomados para el cálculo del Impuesto a las Ganancias y remedición cuando se tratara de indexar las partidas correspondientes en el balance.

Tanto el revalúo como la remedición se aplicaban para bienes de uso, acciones, intangibles, pero no para mercaderías.

La Facpce y cada uno de los Consejos del país sacaron resoluciones técnicas sobre cómo aplicar la remedición contable que debía hacerse en el ejercicio que cierran entre el 31 de diciembre de 2017 hasta el 30 de diciembre de 2018.

Pero cuando se vio que la inflación se escapaba y que iba a superar las marcas que detonaban el ajuste por inflación pleno de los balances, aunque luego el Gobierno cambió el parámetro de 30% de suba del IPIM a 55% de aumento del IPC para que no se indexe el balance a los fines del Impuesto a las Ganancias, la Facpce y la mayoría de los consejos dejaron como optativa la remedición o directamente la derogaron.

Y es que efectivamente a mediados del año pasado los organismos internacionales de auditores declararon a Argentina país hiperinflacionario y dijeron que debían ajustarse los balances por inflación.

A partir de ahí se produjo un tira y afloja de la Facpce y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba) con el Gobierno para lograr que se permita a los organismos de control aceptar los balances con ajuste por inflación, al menos contable.

Esto se logró a fines de 2018 con una ley correctiva de Ganancias, a partir de ahí el Consejo bonaerense quedó descolocado porque seguía aferrado a la remedición y no adhería al ajuste por inflación contable de la mayoría de los otros distritos y la Facpce.

El secretario de la Facpce, José Luis Serpa, explicó al respecto el CPBA, como otros pocos Consejos del país y entre los que no se encuentra el Cpcecaba, oportunamente aprobó la RT 48, sobre remedición, pero aplicándola de forma obligatoria, por lo cual después tuvo que tomarse tiempo antes de adherir a la Resolución 539/18 de la Federación, para ver como compatibilizaba una con la otra. Por este motivo, el Consejo bonaerense no se había expedido sobre el ajuste por inflación en su jurisdicción, enfatizó.

La forma de compatibilizar ambos métodos que encontró el CPBA fue admitir el ajuste por inflación sólo sobre los balances cuyos bienes de uso ya fueron remediados. Para esto permitió la remedición retroactiva del ejercicio 2017, explicó Alejandro de Simone, de Lisicki, Litvin & Asoc.

Así, quienes no hayan aplicado la remedición en la provincia de Buenos Aires, porque se veían venir el ajuste por inflación, ahora deberán remedir los bienes de uso del ejercicio 2017 y mostrarlo en el comparativo, y luego ajustar por inflación los estados contables de ejercicios o períodos intermedios que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018.

O sea que la vigencia de la norma técnica provincial implica que no se aplica el ajuste por inflación para períodos o ejercicios cerrados anteriormente, dijo De Simone, aunque Serpa agregó que sí podrá hacerse en forma optativa para los cierres del 1 de julio de 2018 al 30 de diciembre de ese año.

Otro tema no menor es el índice a utilizar. En lugar de plegarse al índice publicado por la Facpce, establece que se debe utilizar el Indice de precios internos mayoristas (IPIM) que siempre es superior al IPC hasta el cierre del ejercicio en que se haga la remedición obligatoria de activos. A partir de esa fecha se utilizará el índice IPIM empalmado con el IPC que publicó la Federación, indicó De Simone.

Un caso particular es el de los terrenos que tienen la particularidad de que no se amortizan. O sea que si se remedian y luego desde ese nivel de costo alto, se ajustan por inflación, el costo contable será alto al lado del costo del terreno a la hora de pagar Impuesto a las Ganancias en una venta que no tendrá en cuenta todos esos ajustes sino que se hará a costo histórico.

Esa diferencia que implicará una fuerte contingencia de pago de Impuesto a las Ganancias de más se contabiliza según el método conocido como impuesto diferido, y en el caso de los terrenos, por el hecho de que no se amortizan, sería un pasivo muy pesado en el balance.

Por este motivo, el CPBA permite no reconocer contablemente el impuesto diferido que surge como consecuencia de la remedición si no hay una venta en perspectiva. Técnicamente, si es improbable que la diferencia se vaya a reversar en el futuro previsible. Esta situación en caso de producirse, debe informarse por nota, comentó De Simone.

En definitiva, dijo De Simone, para todos los casos de bienes a los que se haya efectuado la remedición, la reexpresión del ajuste por inflación se hará desde el momento de la remedición, tomando como base el valor remedido.