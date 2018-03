Consultora asegura que la inflación sube, pero menos

Los precios en las dos primeras semanas de enero registraron un aumento de entre 0,7% y 0,4%, respectivamente, según el relevamiento de la consultora Elypsis, y prevé para 2016 una inflación de 27 por ciento.

De acuerdo a su medición, los precios correspondientes a la semana del 4 al 10 de enero evidenciaron, en promedio, un alza de 0,7%, mientras que entre el 11 y el 17 de este mes subieron 0,4%, "considerablemente menor al 0,9% promedio de suba semanal registrado en diciembre".

La consultora señaló que "la inflación interanual se mantiene estable: habiendo cerrado diciembre con una medición interanual de 25,8% a un año corrido nuestro Indice de Precios al Consumidor Elypsis (IPCe) registra un aumento de precios acumulado de 25,9%". "Proyectamos para 2016 una inflación de 27%, con una inflación mensual a la baja, cerrando el año en 1,5% mensual", indicó. A su vez, prevé que "los registros de febrero y marzo, afectados por la esperada suba de tarifas, podrían ubicarse por arriba del 3% mensual".

Según el análisis, "aún con registros mensuales decrecientes, creemos que la inflación interanual mostrará, en algún momento del segundo trimestre, un nivel levemente por arriba del 30%. Esto se explica por la desaparición en la comparación interanual de los registros del primer trimestre de 2015, los más bajos del año pasado".

A nivel rubro, sostuvo que "la inflación mensual mostró una visible desaceleración en la evolución de la canasta básica, desde 4,5% mensual a fin de diciembre hasta 2,1%". Según detalló, los precios de "aceites y grasas se aceleran (7,5% vs 4,9%) al igual que Frutas (6% vs 1,3%), mientras que los productos en base a la harina se desaceleran (2,3% vs 3,9%) y, en menor medida, también se muestran a la baja los Productos lácteos y huevos (3,2% vs 3,4%)". Por su parte, precisó que los valores de las Carnes "no registran cambios a diferencia de lo observado a fin de diciembre cuando la variación fue de 10".