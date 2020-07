Construcción: más de la mitad de la industria estuvo frenada en junio

Más de la mitad de la industria de la construcción estuvo paralizada en junio, afectada por el aislamiento social, ya que solo el 45% de los proyectos públicos y privados estuvieron en actividad, según un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

De acuerdo con el trabajo, del total de las obras con contrato vigente, solo el 45% se encuentra en desarrollo, mientras que el 18% están paralizadas y otro 19% demoradas por causas ajenas a la empresa.

El estudio indica que en julio la proporción de obras con desarrollo normal mejoró algo respecto del mes de junio.

En junio pasado el 64% de las empresas no realizaron presupuestos u ofertas de obras públicas, en tanto que el 60% no realizó ninguno para obras privadas, según el estudio de la cámara.

Mas del 80% de la empresas constructoras consultadas no tuvieron ninguna adjudicación en el mes de junio y desde el inicio de la pandemia, una importante cantidad de empresas no pagan impuestos, según el estudio que no cita porcentajes en este rubro.

El análisis realizado en la primera quincena de julio arrojó que el 55% de las empresas había pagado el medio aguinaldo completo, un 17% en parte y un 26% aún no lo había podido pagar.

El 25% de las empresas tuvo que mantener, al 30 de junio, personal suspendido bajo convenio UOCRA y un 51% estimó que las suspensiones seguirán, al menos hasta agosto próximo.

En junio pasado el 20% de las empresas tuvo que mantener las suspensiones el 48% de las compañías, piensa pagarlos los salarios de julio con recursos propios y el 25% con un mix de recursos propios y ATP.

El 49% de las empresas fueron incluidas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el gobierno abona la mitad de los sueldos.

Al analizar el acceso al crédito el estudio señala que el 45% de las empresas accedió a un crédito con tasa preferencial, valores casi iguales que en los meses anteriores.

Según la expectativa de las distintas compañías el 23% espera que la actividad mejore entre julio y septiembre, el 31% que se mantendrá igual y el 29% cree que la actividad disminuirá.

Las empresas informaron que en los próximos seis meses la facturación esperada sobre la base de lo presupuestado, el 66% de los consultados indica que la misma será un 50% o menos de lo esperado.