Constituyen la comisión que decidirá el futuro de CFK

El Senado constituirá pasado mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales, que eventualmente podría tratar este año el pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pedido por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por encubrimiento de la AMIA.

En la previa a la reunión, que se realizará a las 10 en el Salón Illia de la Cámara alta, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), adelantó que el oficialismo reclamará que se discuta el desafuero "en la sesión siguiente". "Nosotros vamos a pedirle al presidente de la comisión, el senador justicialista Dalmacio Mera, de Catamarca, poner en el temario el pedido del juez", afirmó el referente oficialista anteayer, revelando el nombre del próximo titular de dicha comisión, tal como se rumoreaba.

Hasta entonces ya se sabía que la presidencia de ese cuerpo de trabajo recaería en el interbloque Argentina Federal, que preside el justicialista Miguel Pichetto y que responde al peronismo "dialoguista" que comandan los gobernadores del PJ, luego de intensas negociaciones entre el rionegrino y el mismo Pinedo. A Mera, que reemplazará al kirchnerista Marcelo Fuentes, lo secundará como vicepresidenta la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado.

La solicitud de jury contra la senadora del bloque del FpV-PJ fue requerida por Bonadio por la causa que investiga un supuesto pacto de impunidad a partir de la firma del memorando con Irán y girada al Senado el 7 de diciembre pasado. La ley de fueros determina un plazo de 60 días para tratar el pedido de juicio político y uno de 180 días para llevar el tema al recinto, se cuente o no con dictamen favorable en comisiones. Para poder suspender a Cristina Kirchner, el oficialismo requeriría una mayoría agravada de dos tercios de los votos, con lo cual Cambiemos necesitaría un acuerdo con el interbloque de Argentina Federal que encabeza Miguel Pichetto. Ahora bien, el senador rionegrino, en varias oportunidades ya destacó que no avalará el desafuero de su ex jefa política a menos que haya una sentencia firme en su contra.