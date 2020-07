Consensos y dudas: qué piensan los infectólogos sobre la flexibilización de la cuarentena

El comité de infectólogos que asesora al gobierno ha tenido un rol clave desde el inicio de la pandemia. El propio gobierno los ha puesto en un lugar central debido a que siempre los convoca antes de tomar una decisión sobre las condiciones de la cuarentena.

Eso sucedió este mediodía, cuando Alberto Fernández recibió a representantes de este comité de epidemiólogos. Allí fue un grupo en representación, pero en total son 16 los médicos que forman parte del comité.

Antes de esa reunión en la Quinta de Olivos, los médicos se habían comunicado entre ellos de forma virtual, en una videoconferencia. Allí analizaron la actual situación y los riesgos de lo que ya se da como un hecho: que se flexibilizarán las condiciones del aislamiento a partir del anuncio presidencial de mañana.

En los últimos días hubo una combinación de optimismo, porque la curva de contagios parecía tender a aplanarse, con temor, ya que ayer se registró el récord de casos. El propio Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, alimentó ese optimismo.

Mirá también Piden que la higiene de manos sea obligatoria para ingresar a comercios porteños La Legislatura aprobó una declaración a través de la cual se insta al Poder Ejecutivo a incluir este requisito dentro del protocolo de atención de los locales.

“En este momento estamos horrible, con muchos casos. Las camas de las clínicas privadas están saturadas”, confiesa un integrante del comité. Igualmente reconoce que es cierto que parece existir un amesetamiento de los contagios, aunque en valores altos.

Sobre la situación del sistema sanitario, explica que la saturación no se registra por el momento en las camas de terapia intensiva. Pero el riesgo del coronavirus es que implica largas internaciones en algunos casos. Igualmente, cambió el protocolo y se puede dar de alta más rápidamente, lo que puede colaborar a aliviar el sistema.

Aunque esta sea la situación, son conscientes del cansancio de la gente, tras casi cuatro meses de cuarentena estricta en el AMBA. “Sabemos que si estuviéramos en la primera etapa no abriríamos, ya que hay muchos casos. Pero no podemos negar la realidad: la gente no va a cumplir la cuarentena. Mejor administrarla”, agrega en off the record.

En esta administración corren con ventaja algunas actividades, como los comercios de cercanía. Pero lo más riesgoso siguen siendo las aglomeraciones de personas y las reuniones en lugares cerrados, que seguirán postargadas.

Por otro lado, se aconsejó en este sentido debido a que es una buena señal dar un panorama de cierta apertura para descomprimir la situación actual. Incluso el caso de Jujuy puede servir como ejemplo, aunque hoy sea noticia por lo negativo.

Era una provincia casi modelo por haber estado libre de virus durante más de un mes y se habían retomado muchas actividades, incluido el turismo interno. Sin embargo, luego se produjo un rebrote y se tuvo que regresar a una estricta fase 1. Es decir: cuando se puede liberar, hacerlo. Pero si es necesario retroceder, avanzar en ese sentido.