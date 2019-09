Congelamiento: las productoras de crudo recibirán $ 1550 millones

El congelamiento de los precios de los combustibles para el público continuará hasta mediados de noviembre. Sin embargo, el Gobierno liberó ayer el segmento mayorista, con lo cual el sector agropecuario, la industria y el transporte verán reflejadas subas en el gasoil que usan.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 601/2019, el Gobierno definió una serie de cambios en el congelamiento de los precios de los combustibles líquidos. Mientras en las estaciones de servicio de todo el país las naftas y el gasoil continúan como tras el último aumento de julio, con los ingresos extra que percibirán las refinadoras (YPF, Axion, Raízen y Puma Energy) por la liberación del segmento mayorista -17% del volumen- se les aumentará el barril a $ 46,69 por dólar (desde los $ 45,19 actuales) a las productoras no integradas.

Además, el Estado transferirá a las productoras de crudo unos $ 1550 millones para elevarles el barril a $ 49,50, lo que en la práctica implica una mejora de 9,54%. El Estado cubrirá solo la diferencia entre $ 49,50 y $ 46,69 por dólar, mientras que el resto lo pagará las refinadoras. En este beneficio entrarán las principales productoras no integradas, como Vista Oil & Gas, Chevron, Pluspetrol, Tecpetrol y ExxonMobil, entre otras.

Esto último no está en el texto del decreto, pero la Secretaría de Energía informó a El Cronista que la reglamentación de la transferencia saldrá por resolución en los próximos días.

Por otro lado, el Estado también absorberá el costo de no aumentar los impuestos a los combustibles, que debían tener una actualización a partir del domingo 1°. En cambio, el Gobierno se comprometió a mantener ese aspecto tributario fijo hasta el 1° de diciembre, y luego recomponer todo junto.

Pese a que la medida ayuda a recomponer las cuentas de las petroleras, Vista Oil & Gas, la empresa con la que Miguel Galuccio volvió a la Argentina, la rechazó.

"Lo que menos queremos es quedar como un sector subsidiado", había dicho Gastón Remy, CEO de Vista y presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), el círculo de empresarios con el que el presidente Mauricio Macri se siente más identificado.

No obstante, el Gobierno decidió avanzar igual con el apoyo de YPF y Pan American Energy. "Entre ellos dos tienen el 70% de la producción de hidrocarburos", graficó un importante funcionario en off the record.

De esta forma, YPF podrá atenuar las pérdidas que estimaba en u$s 120 millones por mes y recortar menos inversiones de capital de las que tenía planeadas para cuidar sus deterioradas cuentas.