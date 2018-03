Conflicto petrolero: los gremios amenazan con un paro que dejará al país sin naftas y sin gas

Trabajadores petroleros privados amenazaron con llevar adelante un paro general “sin gas ni petróleo, si no arreglan el conflicto en cinco días”, aunque aclararon que respetarán la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo a partir de la crisis en el sector derivada de la caída del precio internacional del crudo.

En una asamblea multitudinaria realizada en Comodoro Rivadavia, el secretario general de Petroleros Privados, Jorge Ávila, advirtió: “Vamos a acatar la conciliación desde el día de hoy, pero que sepan que esperamos respuestas. Si no, no solo tendrán una Patagonia rebelde, sino un país en llamas”.

“Si los cambios son con miseria y despidos, lo único que va a cambiar es la anticipación de las elecciones. Esto no es una amenaza, pero le pedimos al CEO del Gobierno que se transforme en un ministro de Energía (por Juan José Aranguren)”, agregó.

Por su parte, Aranguren afirmó que el conflicto petrolero en Chubut “se resuelve cediendo todos un poco”: que los trabajadores “cobren menos horas extras”, la provincia “resigne algo de regalías”, la Nación otorgue “un subsidio directo”, y “las compañías acepten que van a tener que perder”. También aludió a la necesidad de “mejorar la productividad”.

“Lo que todos queremos, no solamente Chubut, es tratar de que no haya una afectación en la actividad económica o en los puestos de trabajo. Lo que tenemos que lograr es seguir dialogando para que esta transición no afecte a los puestos de trabajo”, recalcó en diálogo con radio Mitre

¿Qué dicen los trabajadores?

Ávila aseveró que “si no arreglan el problema en cinco días, conducirá el pueblo trabajador, habrá un paro general y Comodoro quedará paralizada sin gas, ni petróleo”.

En la asamblea, que se realizó en la sede del Sindicato sobre Callao y Constituyentes, participó el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares. “Es un día histórico para la ciudad porque hoy va a quedar en el recuerdo todo lo que estamos haciendo los comodorenses por defender nuestros puestos de trabajos”, afirmó.

“El martes, entre el gobierno nacional, los CEO de la Nación, en conjunto con las operadoras, se tienen que poner de acuerdo. Caso contrario, la semana que viene se para la ciudad de Comodoro Rivadavia”, añadió.

En tanto, el secretario general del Sindicato de Jerárquicos, José Llugdar, advirtió que todavía no lograron nada, “simplemente se armó un espacio de diálogo”. “No se puede pensar que esto no puede afectar a otras provincias. O nos salvamos todos o no se salva nadie”, sostuvo.

La caída del precio del crudo internacional desató una crisis en el sector, ya que la provincia exporta el 40% de su producción y advierten que los costos son más altos que el precio que obtienen por el barril.

Ayer, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y Aranguren se reunieron en la Casa Rosada con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y dirigentes del sector petrolero para tratar de hallar una solución a un conflicto que amenaza con paralizar la producción.

Ante la medida de fuerza por tiempo indeterminado anunciada por los petroleros, el Ministerio de Trabajo ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo martes.