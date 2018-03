Conflicto petrolero: Aranguren confirmó que Nación podría dar subsidios a la exportación

Tal como informó El Cronista en su edición de ayer, el gobierno nacional abrió una instancia de diálogo para buscar una salida mancomunada al conflicto petrolero que está atravesando la industria en la cuenca del Golfo San Jorge (que abarca las provincias de Chubut y Santa Cruz). El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ya dio algunas pistas de la manera en la que se intentará solucionar el problema. "Esto se resuelve cediendo todos un poco", manifestó el funcionario en declaraciones radiales. En sintonía con lo publicado por este diario aseguró: "Desde Nación queremos tratar de que no haya afectación en la actividad económica ni en los puestos de trabajo" y detalló que una de las alternativas podría ser "mejorar la productividad de la fuerza laboral, cobrando menos horas extras; la provincia resignando para la parte que se exporta algo de regalías; y la Nación probablemente acercando algún tipo de subsidio directo para aguantar esta situación".

En esta línea es que convocó, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a una nueva reunión en la Casa Rosada con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, sindicatos y representantes de las tres compañías que operan en la zona afectada (PAE, YPF y Tecpetrol) para el martes a las 10 de la mañana (en un principio iba a realizarse el lunes pero ayer se terminó de definir la fecha).

Las declaraciones de Aranguren llevaron más optimismo a las autoridades de Chubut, que intentan conseguir fondos del Ejecutivo. Según fuentes allegadas a la negociación, para sostener la actividad exportadora de petróleo se requieren unos u$s 460 millones, con un barril de crudo que se desploma a diario. "El número surge de la diferencia entre lo que reciben las productoras que exportan en la cuenca por el Escalante y el precio interno fijado para ese crudo. A los valores internacionales de hoy de entre u$s 27 y u$s 28 el barril, las empresas reciben restando impuestos entre u$s 20 y u$s 22 y el valor para el comercio interno se ubica en u$s 54,9. La diferencia, de unos u$s 33 si se multiplica por lo exportado durante 2015 que alcanzó los 14 millones de barriles, arroja una cifra cercana a u$s 460 millones", calculó una fuente. A la luz de las partidas que reciben otras provincias, para Das Neves se trata de una suma moderada para que el Gobierno pueda subsidiar una parte. No obstante, Aranguren dejó en claro que las compañías también deben aceptar que van a tener que perder temporalmente por el crudo. Por otra parte, los gremios si bien ayer en asamblea general mostraron un gesto al diálogo, también advirtieron que si en cinco días no hay una solución al conflicto "Comodoro quedará paralizado".