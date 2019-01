Conflicto en Cambiemos por el nombramiento de un juez electoral

"Internas son otra cosa", dicen desde Casa Rosada cuando se les pregunta por la puja que hay entre el Pro, por un lado, y la UCR y la CC por el otro. Es que, puertas adentro, no se ponen de acuerdo sobre qué pliego enviar al Senado para ocupar una vacante clave en la Cámara Nacional Electoral (CNE): el de Alejandra Lázzaro o el de Hernán Golçalves Figueiredo.

El Ejecutivo enviará, en los próximos días, un pliego para que el Senado defina quién será el tercer juez -o jueza- en la CNE, la máxima autoridad en materia político electoral. Y en Cambiemos no logran consensuar. Un organismo clave, sobre todo en año de elecciones.

Desde Casa Rosada, si bien hay quienes aclaran no hay una "interna" por este tema, según supo este medio, las presiones por parte de la UCR para que Lázzaro sea la jueza electoral no cayeron nada bien. Y dejaron entrever su enojo.

"Va a ser Golçalves Figueiredo, no hay posibilidades de que sea Lázzaro", dijeron desde Balcarce 50.

Desde el Ministerio de Justicia, confirmaron a El Cronista que "ya mandaron el pliego de Golçalves Figueiredo a la Secretaría Legal y Técnica, la semana pasada". Y agregaron que la idea es que sea tratado por el Congreso, junto con otros 30 pliegos, durante sesiones extraordinarias, "si se convocan".

Desde la UCR, emitieron un comunicado en el que expresaron su apoyo a Lázzaro. Y, entre otras cosas, remarcaron que se trata de un "órgano de histórica tradición masculina", además de recordar que el año pasado, el Consejo de la Magistratura le otorgó "un lugar prioritario" entre los postulantes para ocupar esta función, "no solo por su experiencia ética", sino también por su "condición humana y personal".

La UCR pide que una mujer integre la Cámara Nacionales Electoral. Comunicado de diputados y senadores radicales.

��https://t.co/FqrJ6UVENm pic.twitter.com/NmDmTBuPB1 — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) 25 de enero de 2019

Respecto de este comunicado, consultados por El Cronista, desde el Ministerio de Justicia dijeron que "no tienen nada que responder", sino que esta cuestión queda en manos del Presidente.