Vidal dará adelanto de paritarias de $ 1500 a $ 3700, y un premio por presentismo

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció hoy en conferencia de prensa un adelanto a cuenta de paritarias de $ 1500 a $ 3700 para todos los maestros de la provincia de Buenos Aires y un reconocimiento extraordinario por presentismo “para los docentes que priorizaron a los chicos y decidieron dar clases”.

“Ante cada propuesta recibimos anuncios de paro. Aún en ese contexto, llamamos a la conciliación obligatoria y siguieron anunciando paros, sin venir a las reuniones y sin respetar la ley ni un fallo judicial que tiene plena vigencia”, manifestó la gobernadora.

“Sabemos que para dialogar hacen falta dos partes. No hay vocación de dialogo, sino de conflicto por parte de algunos dirigentes gremiales. Tenemos dos miradas muy distintas. Ese conflicto tiene como perjudicados primero a los chicos y sus familias, y segundo los docentes, que desde enero no cobran un aumento salarial”, agregó.

"Consideren este adelanto de paritarias y vuelvan a las escuelas", fustigó Vidal.

Con dureza, la gobernadora dijo ante la prensa: "No soy candidata, no especulo. No me importa si pierdo una elección por esta decisión" y convocó a los docentes a una nueva reunión mañana a las 17 hs.

Hoy se cumple el séptimo día de paro docente en la provincia de Buenos Aires sobre ocho jornadas lectivas, con fuerte adhesión en el Conurbano y parcial en La Plata, en el que tres de los seis gremios (FEB, Sadop y Amet) no se plegaron a la medida de fuerza y llamaron a realizar sólo “acciones de protestas, clases públicas y marchas”.

Ayer, los gremios docentes más numerosos no participaron de la reunión conciliatoria convocada por el ministerio de Trabajo bonaerense. Sólo AMET, UDA y UPCN concurrieron y pidieron un cuarto intermedio.

La FEB y Suteba, ante la falta de notificación oficial del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que habilitó al Ministerio de Trabajo bonaerense a dictar la conciliación obligatoria, se presentaron ante la Justicia para realizar una autonotificación.