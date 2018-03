Conflicto docente en Buenos Aires: Suteba sigue el paro mañana y pasado, pero no la FEB

El conflicto docente en Buenos Aires se extiende: hoy hubo una reunión entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los tres gremios que acataron la conciliación obligatoria, a la que nuevamente pegaron el faltazo los sindicatos mayoritarios, reunidos en el frente gremial docente, que no reconocen la validez de la medida dictada por el ministerio de Trabajo de la Provincia. Y mañana buena parte de los docentes extenderán el paro, aunque con diferencias incluso dentro del Frente Gremial: Suteba para, pero la FEB, no.

Los gremios mayoritarios entre los docentes bonaerenses cumplieron hoy su sexto día de paro en siete días de ciclo lectivo (pararon el miércoles y jueves pasado y ayer y hoy en el marco de una huelga provincial, y el lunes y martes de la semana pasada por la huelga nacional).

En el marco del plan de lucha, el titular de Suteba (Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), Roberto Baradel, confirmó que el miércoles y jueves (paro nacional convocado por Ctera) los docentes del gremio no dictarán clases.

La FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) que lidera Mirta Petrocini, en cambio, adhiere a la protesta de mañana pero participando en las marchas, y sin sumarse a la huelga, ya que Docentes Argentinos Confederados (DAC), la federación nacional en la que se referencia, dispuso la realización de una “jornada de protesta” en todo el país, pero sin paros.

Hoy los gremios habían sido convocados a una nueva reunión paritaria con los ministros provinciales Hernán Lacunza (Economía), Marcelo Villegas (Trabajo) y Alejandro Finocchiaro (Director General de Educación) en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno de Vidal. Sólo fueron UPCN, Soeme y Amet, los que acataron la conciliación, y el encuentro fue breve, ya que pidieron un cuarto intermedio a la espera de que se sumen los restantes sindicatos.

Los gremios que integran el Frente Gremial Docente, encabezados por Baradel y Petrocini, consideran ilegal la conciliación obligatoria y por eso no van a las reuniones convocadas por los ministros. Hoy Baradel advirtió que no regresarán hasta que no se de de baja la medida.

En ese contexto, la Gobernación anticipó que mañana a las 10, Vidal ofrecerá una conferencia de prensa para hablar sobre el conflicto.