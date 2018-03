Confirman el procesamiento de Milani por enriquecimiento ilícito

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del detenido ex jefe del Ejército César Milani por presunto enriquecimiento ilícito.

Fuentes judiciales informaron que la Sala II del Tribunal confirmó el procesamiento que el juez Daniel Rafecas impuso en primera instancia sobre el ex jefe del Ejército, detenido por delitos de lesa humanidad..

Además, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun ratificaron un embargo de $ 5 millones sobre Milani; al igual que a otro de los procesados, el militar Eduardo Barreiro, quien hizo un préstamo del dinero al ex jefe del Ejército. La investigación se basa en la compra en 2010 de una casa en San Isidro, por un valor declarado en escritura pública de $ 1.500.000, monto del cual, al menos la mitad, se desconoce el origen.