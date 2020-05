Confirman acuerdo de confidencialidad con bonistas

El Exchange Bondholders Group, uno de los tres comités de fondos acreedores de la Argentina comunicó hoy que el gobierno argentino invitó a “ciertos representantes del Grupo de Titulares de Bonos de Canje a firmar un acuerdo de confidencialidad para entablar negociaciones con el Ministerio de Economía sobre la reestructuración de la deuda de Argentina. Se entiende que a los representantes de ciertos otros grupos de acreedores también se les ha pedido que firmen acuerdos de confidencialidad con el mismo propósito”.

Este comité, que integran HBK, Monarch, Oaktree, Pharo, Redwood y VR, entre un total de 18 fondos de inversión, dice ser acreedor por unos u$s 4.000 millones en bonos argentinos y poseer más del 15% de los bonos del canje de 2005 y su “suplemento” de 2010. Vale recordar que las “Cláusulas de Acción Colectiva” de esos bonos exige, para un cambio en sus condiciones, la conformidad de al menos el 85% del valor de los bonos a reestructurar.

"Contrariamente a los comentarios de fuentes no identificadas en los medios argentinos, el Grupo de titulares de bonos de Exchange sigue comprometido con la propuesta de reestructuración integral que presentó a Argentina el 15 de mayo de 2020 y que ha puesto a disposición en el sitio web del Grupo. También se puede encontrar una explicación detallada de la contrapropuesta de Exchange Bondholder Group en su sitio web. Esta propuesta proporciona un alivio significativo de la deuda a Argentina y, sin lugar a dudas, proporciona una estructura de deuda sostenible para Argentina con respecto a los Bonos de Cambio, y representa un compromiso de buena fe al tiempo que protege los derechos clave de los Titulares de Bonos de Cambio en virtud del Contrato de 2005", comunicó la entidad.

El 15 de mayo el holding había hecho su contraoferta que incluía tres bonos: 2033, 2040 y un cupón ligado al PBI, con un “valor presente” de 58 centavos por dólar, que podría bajar a un rango de 52 a 55 centavos, todavía lejos de los 40 a 45 centavos que estaría dispuesto a ofrecer la cartera que preside Guzmán.

El grupo ecónomico aclaró ayer que "Franklin Templeton no es un tenedor significativo de bonos de deuda soberana argentina regida por ley extranjera". Anclado en que sólo posee una "pequeña porción (US$ 55 millones, valor nominal total al 30/04/2020) de la deuda argentina regida por ley extranjera, lo que representa un 0,08% del total de esta deuda en circulación que según se informado es de u$s 69 mil millones" afirmo no estar "involucrado activamente en las discusiones con el Gobierno argentino sobre una potencial reestructuración, ni es parte de ninguno de los grupos de acreedores que buscan negociar nuevos términos".

"Este es el caso con Argentina, ya que la gran mayoría de las inversiones de Templeton Global Macro es en deuda denominada en Pesos, sujeta a ley local. Al 30 de abril de 2020, poseemos u$s 2.500 millones de deuda soberana local en pesos", agregaron.

"De este monto de u$s 2.500 millones, el equipo de Templeton Global Macro posee u$s 1.450 millones (el 58%) en nuevos bonos emitidos también en pesos que fueron adquiridos como parte del canje de instrumentos de deuda realizado por el Gobierno durante el pasado mes de mes de marzo", concluyeron.



