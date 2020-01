El Gobierno frena por 120 días subas de transporte, de la mano con el congelamiento de combustibles

Tras congelar la suba de combustibles, ahora el Gobierno anunció que mantendrá las tarifas de colectivos y trenes nacionales en el área metropolitana (Ciudad más Conurbano) por 120 días. En ese plazo, el ministro de Transporte, Mario Meoni, revisará la composición de la tarifa en todo el país para recomendar un precio modelo, en busca de eliminar “los desequilibrios”. Además, el funcionario dio a entender que el freno en el alza de combustibles podría extenderse por 120 días.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció en conferencia que “se suspenden por 120 días los aumentos de tarifas al transporte”, junto al ministro Meoni. Según el primero, la medida involucra a 15 millones de pasajeros que circulan diariamente en colectivos y trenes de la zona metropolitana. La resolución será publicada hoy en el Boletín Oficial, según afirmó.

Por su parte, Meoni comentó que el plan es analizar la composición de la tarifa en el transporte público, en todo el país. Y consideró que este congelamiento del boleto por 120 días no tendrá impacto “mayor” en las empresas. “El no aumento del combustilbe que dispuso el Presidente (Alberto Fernández) también impacta en las compañías de transporte por lo que los costos no van a tener impacto mayor y creemos que no hay razones para aumentar tarifas”, aseveró. De hecho, el funcionario dio a entender entonces que el congelamiento de los combustibles podría extenderse 120 días, mientras revisan la política tarifaria del transporte público.

Meoni mostró su preocupación en el sistema. “Hay 300 líneas subsidiadas en la zona metropolitana y hay que ver si esos niveles de frecuencia son necesarios”, planteó. El otro costo del boleto es por unidad de traslado por kilómetro y ese será otro punto a tener en cuenta, según Meoni. “En ciudadaes sale $35, en otras $10, cuando el costo del kilómetro recorrido por un micro es casi lo mismo, el gasto en cubiertas es lo mismo, el salario también”, argumentó. Y concluyó que la lógica “es subsidiar al pasajero” y no a las “empresas”.

Tras 120 días, entonces, el Gobierno estaría en condiciones de promover una tarifa de referencia a nivel nacional. Y agregó Meoni que inviatará a provincias y municipios a congelar las tarifas por 120 días, aunque precisó que “no pueden exigirle que no aumenten”, por la “autonomía” de cada distrito.