Confesó que fue "amante" de Néstor Kirchner diez años y que vio cómo movían bolsos con dinero

La ex secretaria del ex presidente Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, reveló hoy que fue “amante” del dirigente santacruceño durante unos “10 años” y “hasta su muerte”, y señaló que no había confesado su relación porque estuvo “amenazada”.

“Yo fui la amante de Néstor por 10 años. Y esto lo sabe Cristina, lo sabe todo el gabinete desde Santa Cruz. Duró hasta su muerte. Todos sabían. Y por eso me respetaban y se bancaban la idea de que yo estuviera tan cerca de él y fuera los ojos de él ante los funcionarios”, dijo Quiroga en declaraciones a Canal 13.

El testimonio de Quiroga se produce días después de la difusión pública de los videos que muestran a Martín Báez y sus socios contando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, y en las que también se ve a los implicados arrastrar pesados bolsos con billetes.

Quiroga adquirió notoriedad en 2013 al denunciar en medios de comunicación que empresarios vinculados a los ex presidentes trasladaban “bolsos con plata” desde Buenos Aires a El Calafate.

En su denuncia mediática, Quiroga, quien trabajó en el área de prensa de Santa Cruz y fue jefa de Documentación Presidencial desde 2003, señaló a Lázaro Báez y Cristóbal López como los empresarios involucrados en ese tráfico de dinero.

“Te puedo asegurar que Cristina sabía. Tuvo que soportarme muchos años, pero había cierto respeto entre nosotras”, dijo Quiroga. “La relación que tenía con él era de colaboradora, compañera, militante”, contó la mujer, quien puntualizó que no reveló antes su verdadero vínculo con Kirchner porque estuvo “amenazada”.

“Amenazaron a mi familia. Tuve autos de la SIDE frente a mi departamento. A partir de ese momento es cuando decidí salir en el programa de Lanata. Yo no conté todo, porque en ese momento todavía estaba el gobierno de la ex presidenta”, explicó.

Miriam Quiroga había involucrado al secretario del ex presidente, Daniel Muñoz, en los traslados de bolsos con dinero que, según manifestó a los medios, se calculaban por “peso” y se transportaban “en aviones hacia el sur”.

En aquella oportunidad, tras la denuncia de la diputada Elisa Carrió, Quiroga debió comparecer en Tribunales, donde no confirmó sus dichos en la televisión. “Fui presionada cuando declaré”, se justificó hoy la ex secretaria para explicar las diferencias entre sus denuncias mediáticas y su declaración ante la Justicia.