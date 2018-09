Conferencia UIA: cayó un ascensor en el que iba Dante Sica

Momentos de tensión se vivieron esta mañana en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) cuando se desplomó un ascensor que transportaba al ministro de Producción, Dante Sica, y a empresarios. Luego, del momento de nervios llegó la calma y hasta el chiste de Miguel Acevedo: "No van a pensar que quisimos atentar contra Producción", soltó entre las risas de los presentes.

Sica se encontraba en el ascensor junto al secretario de Comercio, Miguel Braun y al secretario de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer; además, se encontraba en el lugar el ex presidente de la UIA Adrián Kaufmann Brea, entre otros.

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, explicó la situación: "No pasó nada, solamente un susto. Espero que no digan que quisimos atentar contra el gabinete de la producción". "Se cerró un ascensor y no se podía abrir", agregó el empresario y señaló que el aparato llegó a "caer sólo medio piso", pero aclaró que "no hubo heridos ni nada que se le parezca".

Según pudo saber El Cronista, ninguno de los involucrados en el accidente ocurrido en el predio de Parque Norte sufrió herida alguna, por lo que le quitaron dramatismo a la situación.