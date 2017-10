Condenan a dos años y medio de prisión a Moreno

El ex secretario de Comercio Interior del kirchnerismo Guillermo Moreno recibió ayer una condena a dos años y medio de prisión en el juicio en su contra por "peculado", a raíz del cotillón contra el grupo Clarín pagado con fondos públicos. Se trata de una condena en suspenso, por lo que no ir preso, pero por ese lapso no podrá ejercer cargos públicos. Sin embargo, si llega a ser condenado en otro causa, acumulando la pena, la prisión podría llegar a ser efectiva.

El Tribunal Oral Federal 6 falló ayer al considerar que Moreno utilizó fondos públicos para la adquisición de cotillón contra Clarín. Además, los jueces Daniel Obligado, Oscar Hergott y Adriana Palliotti determinaron que el ex funcionario deber devolver los $185 mil que se utilizaron para la compra del material. Por el juicio, que había comenzado en abril pasado, también fueron condenados los ex directivos del Mercado Central Fabián Dragone y Guillermo Cosentino.

"Si me condenan le van a decir a cada ciudadano argentino que decir ‘Clarín miente’ es un delito, y eso aberra el sentido común. No fallen en función del poder sino en función de la Justicia y en función de la Justicia decir ‘Clarín miente’ es una verdad evidente", argumentó Moreno ante el Tribunal, al brindar su alegato final.

El ex secretario de Comercio del kirchnerismo fue juzgado por "peculado e incitación a la violencia" por la utilización de cotillón con mensajes en contra del multimedios Clarín en varios actos políticos entre 2011 y 2013. No es la única causa judicial que tiene Moreno: entre otras, el juez federal Julián Ercolini debe resolver en los próximos días si lo procesa por presuntas amenazas a accionistas de Papel Prensa durante una asamblea en 2010, cuando repartió guantes de boxeo y cascos.