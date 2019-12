Con vencimientos por u$s 154.000 millones en tres años, el Gobierno comenzó renegociación de la deuda

El Gobierno argentino inició formalmente el viernes pasado el proceso de renegociación de la deuda argentina. Con vencimientos por u$s 154.000 millones en durante los primeros tres años de la presidencia de Alberto Fernández, las propuestas empezaron a llegar por distintos canales al Ministerio a cargo de Martín Guzmán. De ahora en más las formalizarán a través de una cuenta de correo electrónico.

De acuerdo a un análisis reciente de Morgan Stanely, la deuda que vence entre 2020 y 2022 alcanza los u$s 154.000 millones, de los cuales u$s 118.000 millones corresponden a capital (un 38% de toda la deuda pendiente) y el resto, unos u$s 36.000 millones son pagos de intereses.

De este total, la mayoría está denominada en moneda extranjera, es decir unos u$s 112.000 millones o 73% de los vencimientos. A su vez, alrededor de la mitad de esta deuda, unos $ 56.000 millones, es neta del sector público, lo que incluye bonos y letras del Tesoro. Dentro de este último número, u$s 21.000 millones son título bajo legislación extranjera. Además, con el Fondo Monetario Internacional vencen unos u$s 26.000 millones.

De esta manera, de los u$s 154.000 millones, no todo entrarían en juego en los vencimientos que se buscan renegociar con los acreedores privados.

Por ahora el Gobierno espera recibir propuestas. Si bien tienen una idea integral y el objetivo es retornar a una senda de sostenibilidad de la deuda, según expresó en más de una oportunidad Guzmán, el resultado de cómo se lo logrará se sabrá con los meses.

En el mercado se toma como posibilidad el posponer por tres años el pago de los vencimientos de capital y de intereses, de acuerdo a presentaciones recientes que hizo Guzmán (antes de ser ministro) y a papers que escribió.

Para Morgan Stanley, una propuesta en este sentido podría ser insuficiente y resultará desafiante, en el sentido de que quizá haya buena intención de las partes de poder acordar posponer durante tres años el pago de intereses y capital, pero que con el devenir del tiempo resultará insuficiente. Un aspecto que describen es que habría incertidumbre acerca de si este programa llegaría a demostrar ser sostenible. Por esa razón, esta opción "está lejos de estar garantizada", por lo que marcan que no es el escenario base que manejan y le asignan una probabilidad de ocurrencia de un 20%.

En cambio, ven más probable otro escenario, un poco más agresivo, que lo denominan una "reestructuración light", que incluye una postergación de los pagos de capital pero además agrega una quita para los intereses. A esta variación le asignan un 30% de probabilidad.

De otra manera, a la opción que denominan "reestructuración harsh (dura)", que incluye una quita del 40% en el capital, ven con una probabilidad de ocurrencia del 30%.

De la estrategia que el Gobierno piensa llevar a cabo se conoce la fuerte intención de diferenciar los vencimientos en pesos de los de en moneda extranjera. De hecho, la estrategia formalizada el viernes empieza a marcar esta divergencia.

Por un lado, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) se re reperfilaron las Letes en dólares con la promesa de que su pago se concretará el 31 de agosto del 2020. Además, en el primer test en el mercado para el Gobierno, el Ministerio de Economía colocó $ 18.846 millones en una letra en pesos a 6 meses de plazo que, según el corte que se dio en la tasa, pagará una tasa nominal anual de 44,76%.

Se espera que en la semana que comienza haya novedades para los bonos bajo legislación local, ya que por ahora los anuncios que se hicieron incluyen los vencimientos bajo ley extranjera, además de las novedades sobres las letras.

Un aspecto sobre el que no se dio detalles aún, tampoco, es acerca de los u$s 4500 millones de las reservas internacionales que se podrán usar para pagar deuda, incluidos en la ley de Emergencia.