Con una industria en caída, Miguel Acevedo, de AGD, será el nuevo presidente de la UIA

El director de Aceitera General Deheza (AGD), Miguel Acevedo, será el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), después de que la entidad fabril llegara a un consenso sobre su nombre.

El empresario reemplazará al ejecutivo de Arcor, Adrián Kaufmann Brea, que asumió en septiembre de 2015. Tendrá que gestionar la peor situación industrial en 14 años, con una extendida caída en la actividad y una profunda capacidad ociosa.

Acevedo, de la línea Celeste y Blanca, asumirá su cargo el próximo 30 de mayo, luego de que la junta directiva de la institución defina quiénes lo acompañarán en los otros puestos ejecutivos, que no tendrían grandes cambios en relación a la actualidad. El director de AGD se hizo fuerte en la interna industrial y desplazó a Daniel Funes de Rioja, que era hasta hace unas semanas el que tenía más chances de presidir la UIA.

De todas formas, Funes de Rioja, que está en la misma línea de Acevedo y actualmente es vicepresidente 1º de la institución y conduce la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), no se quedará con las manos vacías: fue designado por el Gobierno como representante de los empresarios en el Business 20 (B20) ante la reunión del G-20 que se realizará en Argentina en 2018.

En diálogo con El Cronista, Funes de Rioja no aceptó hablar sobre la elección de UIA pero sí dijo que desde este fin de semana empezará a trabajar en Alemania para los próximos encuentros del G-20. "Vamos a empezar a preparar los documentos del ámbito empresarial en el mundo para que los 20 presidentes los tengan listos a tiempo", afirmó. Además, aseguró que seguirá en el comité ejecutivo pero no sabe en qué posición.

La interna de la UIA muestra del otro lado a los Industriales (en la que milita Kaufmann), pero en la entidad fabril confían en superar la ya histórica división. Durante años hubo un pacto de alternancia por el que se dividieron la presidencia por bienios Héctor Méndez (Celeste y Blanca) y José Ignacio De Mendiguren (Industriales, con el apoyo de Techint). La idea de los empresarios es dar por superado ese pacto y que la lista de unidad, esta vez, no contemple sí o sí una división 50-50 de los cargos ejecutivos.

El comité incorporaría también a la la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y representantes de la provincia de Mendoza, tal como informó anteriormente este medio.

En la UIA la sensación respecto a la actual situación económica es de ansiedad, aún lejos de la desesperación. "Está costando repuntar, pero no es solamente por la política del Gobierno sino también por la situación de Brasil. Pero hay mal humor porque no se ve una reacción", confió una alta fuente de la entidad fabril a este diario. "Estábamos acostumbrados a que después de una recesión hubiera crecimientos fuertes y eso no pasa ahora", agregó.

En febrero, la actividad industrial cayó un 6% interanual y operó al 60%, empujada principalmente por la profunda crisis en el sector automotriz, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).