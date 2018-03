Con un piso de u$s 100.000 millones, el Gobierno no extenderá el blanqueo

"Se privilegió la estabilidad jurídica". Así explicaban ayer desde el Gobierno la decisión de no extender la fecha límite para ingresar al blanqueo, que quedó inmóvil en el viernes 31 de marzo, tal como había sido previsto de manera original. Como desde el principio de este régimen, prefieren mantener la cautela con las estimaciones de cuánto dinero se terminará exteriorizando y, por ahora, sostienen que será "por arriba de u$s 100.000 millones", aunque en el mercado le agregan al menos un 20% más: estiman que será superior a los u$s 120.000 millones.



El propio Mauricio Macri había admitido que estaba bajo estudio una prórroga, pero ayer en una reunión de la mesa chica del gabinete económico se decidió ponerle punto final al régimen de sinceramiento fiscal este fin de mes. Lo acordaron el coordinador económico, Gustavo Lopetegui; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; y el titular de la AFIP, Alberto Abad. No obstante, en la AFIP aún evalúan cuestiones técnicas, como si darán unos días extra para el procesamiento del pago o la intervención de un martillero público (en caso de inmuebles), aunque ratificaron la fecha final del 31 de marzo.

"Por ahí el blanqueo se extiende un mes más. Abad me lo está pidiendo porque se le juntó mucha gente", sostuvo Macri en el programa de Mirtha Legrand el sábado pasado. Además, hubo pedidos concretos de prórroga por parte de gobernadores y consejos profesionales, entre otros, pero se terminó por desistir de hacerlo.

Hasta fines de diciembre del año pasado se habían exteriorizado más de u$s 90.000 millones, tal como lo había sostenido en su última conferencia de prensa como ministro Alfonso Prat-Gay. De hecho, en diciembre los ingresos tributarios, que implicaron un aumento de la recaudación para el fisco por el pago de impuesto especial para los que blanquean, alcanzaron el récord de $ 90.437 millones.

Cuando se le agregan los de octubre y noviembre, la cifra sobrepasa los $ 115.000 millones, número que había exhibido Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Al decir por la evolución de la recaudación del impuesto especial en enero y febrero, en el primer mes del año fue de $ 7700 millones, aunque en el segundo hubo una disminución: llegó a sólo $ 1097 millones, la más baja desde que comenzó el blanqueo. Se espera que en marzo repunte, de la mano de los ingresos de último momento.

Si bien desde la AFIP se ratificó ayer que el 31 de marzo es el último plazo para "sincerar los activos no declarados que nunca se hayan declarado como así también la posibilidad de regularizar deudas impositivas vencidas al 31 de mayo de 2016", y no se piensa extender formalmente el plazo, está en estudio cómo se adecuarán algunas cuestiones técnicas.



Desde el organismo recaudador sostuvieron que se evalúa aún si habrá algunos días de más para finalizar con algunos de los pasos requeridos en el blanqueo (como la participación de escribano o tasador, para los inmuebles) o si se dará tiempo extra, tal como ocurrió con el cierre del 31 de diciembre: a esa fecha se tenía que tener ingresado el pago, pero hubo algunos días en enero para que el Banco Nación terminara de procesarlos.

De todos modos, el comunicado de la AFIP de ayer rescata que "en el caso de las propiedades se recomienda a los ciudadanos no esperar a último momento ya que uno de los pasos requeridos es la intervención de un Martillero Público u otro profesional habilitado para confirmar la tasación del inmueble. Una situación similar ocurre con los bienes declarados a nombre de un tercero, el cual debe dar su consentimiento para poder sincerarlos".



Daniel Lejtman, del estudio Lisicki, Litvin y Asociados explicó que son cuatro los pasos para concretar el blanqueo. Se empieza por la "registración" y le siguen "opciones", "liquidación" y "pago". Cuando se hizo el cierre el 31 de diciembre, la AFIP terminó dando como válido a quienes habían ingresado hasta la opción del pago, aunque este no se hubiese concretado. Es decir, aún cuando el Banco Nación no lo había procesado, si estaba dada la instrucción para hacerlo, era suficiente. Luego, en los primeros días de enero, se terminaba el trámite una vez que se confirmaba.

La AFIP por ahora no anunció dar más días para que se de una situación similar. Aún está en evaluación hacerlo, así como también otorgar unos días extra para la participación de terceros (martilleros y otros intervinientes).