Con un ojo en lo social, desembarca nueva misión del FMI en Buenos Aires

La llegada de hoy de la nueva misión en Buenos Aires del Fondo Monetario Internacional para revisar la economía argentina se da en un momento en el que la preocupación por el impacto social de la pérdida del poder adquisitivo se incrementa, pero que aún no encuentra solución. El intento del bono de fin de año, por ahora, quedó en stand by (ver pág. 2).

Una fuente de Hacienda confió que uno de los temas que más preocupa al organismo internacional, ahora que el Presupuesto ya tuvo aprobación en Diputados, es el impacto social de la recesión y del programa económico en sí. Por ese motivo, explica, dentro de la agenda del FMI (que por ahora no fue confirmada desde el organismo), están previstas reuniones con actores de organismos sociales y sindicales.

Si bien dentro del stand-by pactado con el FMI existe la posibilidad de inyectar en la economía una ayuda a los que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), por un monto equivalente a 0,2% del PBI por año, el Gobierno aún no considera el momento oportuno para utilizar esta salvaguarda.

En pleno piso de la recesión (que se tocaría entre la última parte de 2018 y la primera de 2019, según pronósticos oficiales) y aumento de la pobreza, por ahora se prioriza la señal que se envía a los mercados, de que la reducción del déficit fiscal ocurre y que se llegará a un equilibrio primario en 2020.

Los técnicos del FMI tienen previsto encontrarse con funcionarios del Ministerio de Hacienda (pero no con Nicolás Dujovne) y con los del Banco Central para iniciar, de manera formal, la segunda revisión del programa para, concluido este paso, se produzca el tercer desembolso a fines de diciembre por unos u$s 7700 millones, que se sumarán a los u$s 20.700 millones de los dos primeros.

Puntualmente, el viernes el secretario de Política Económica, Miguel Braun, y el de Hacienda, Rodrigo Pena, recibirán al equipo liderado por el italiano, Roberto Cardarelli.

Y en el Banco Central comienzan hoy las reuniones de seguimiento, aunque con Guido Sandleris el encuentro será la semana próxima (por ahora está en China).

Formará parte de la comitiva en la Argentina en representante residente, Trevor Alleyne, que se instalará en Buenos Aires en la oficina que el FMI reabra en Buenos Aires. Hasta que el organismo encuentre una oficina en la city porteña, el jamaiquino utilizará un dentro del Banco Central, según había confirmado el propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Otro aspecto que el Fondo planteó a funcionarios, y sobre el que se seguirá trabajando, es un plan de desarrollo de bonos de Tesoro, "con la intención de que el mercado tenga mayor liquidez y que sea más profundo", detalló la fuente de Hacienda.

También se avanzará, junto a los funcionarios del Banco Central, de qué manera se reaccionará en caso de que el dólar toque algunas de las bandas. Por ahora desde el FMI insisten en que en ambos casos, el BCRA tiene la potestad de hacerlo pero no la obligación.

Desde la autoridad monetaria, en cambio, leen que cuando toca la superior, intervienen, mientras que en la inferior evaluarán el contexto. Sí está establecido que no se esterilizará, aunque las conversaciones continuarán en este aspecto.

El desembolso del FMI de diciembre por u$s 7700 millones, se suma a los u$s 15.000 millones de junio y a los u$s 5500 millones de fines de octubre, luego de que el Directorio del organismo aprobó la ampliación del préstamo a la Argentina hasta los u$s 57.100 millones.

En marzo, luego de la tercera revisión, se dará el cuarto desembolso, por unos u$s 11.000 millones. De esta manera, en menos de un año el FMI dará al país unos u$s 39.400 millones, equivalentes a un 70% del total previsto en el stand-by por tres años.

Para acceder a estos desembolsos deberá cumplir con las metas cuantitativas y cualitativas acordadas en el último memorándum de entendimiento, firmado a fines de octubre.

Luego de esta misión, otra vendrá antes de fin de año para llevar a cabo la revisión de la economía argentina dentro del marco del artículo IV, y a su vez, a fines de noviembre la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, estará por tercera vez en el año en en Buenos Aires, con el plan de formar parte de las reuniones del G20 del 30 de noviembre y 1ero de diciembre.