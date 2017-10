Con un extraño buen humor Parrilli esperó a Cristina en Comodoro Py

El exsecretario general de la Presidencia del kirchnerismo Oscar Parrilli llegó esta mañana a los tribunales federales de Retiro, dos horas antes de la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento a los iraníes imputados de planificar el atentado a la AMIA.



El ex funcionario se presentó antes de las 8 en Comodoro Py 2002, donde coordinó con la Policía detalles del paso por los tribunales de la ex mandataria, quien podría formular declaraciones a la prensa a la salida del encuentro con el juez federal Claudio Bonadio.

Parrilli dirigió el armado de la tarima para que hable @CFKArgentina tras la indagatoria con Bonadío pic.twitter.com/VFNxO9QcWf — Mercedes Ninci (@mercedesninci1) 26 de octubre de 2017

Previo a la llegada de la flamante senadora nacional electa, Parrilli organizaba todo de modo para que Cristina pueda hablar antes sus seguidores luego de presentar el escrito de la tercera indagatoria ante Bonadio.

Lejos de mostrarse afectado por la prisión de De Vido, el ex secretario general de la Presidencia, interactuó con la prensa con un extraño humor matutino y evitó opinar sobre el tema.

La ex presidenta Cristina Fernández, flamante senadora nacional electa, se presenta hoy ante el juez federal Claudio Bonadio para declarar como acusada de encubrimiento a los iraníes imputados de planificar el atentado a la AMIA, que en 1994 mató a 85 personas.



La ex mandataria comparecerá en medio de un clima político adverso, tanto por su derrota personal en las elecciones para senador nacional en la provincia de Buenos Aires y la general del kirchnerismo en el resto del país, a manos de la alianza gobernante Cambiemos, y a menos de un día de la detención de su ex poderoso ministro de Planificación Julio De Vido, acusado de corrupción.



Fernández, quien días pasados se despegó de De Vido diciendo que “no ponía las manos en el fuego” por él, está citada para las 10 a los tribunales de Comodoro Py 2002 y se prevé que presente un escrito donde defenderá el Memorándum firmado con Irán y le atribuirá a la causa de Bonadio carácter político.



De tal manera, la ex mandataria seguirá la misma línea que trazaron en sus descargos el ex canciller Héctor Timerman y otros consortes de causa, como el piquetero Luis D’Elía, el ex Secretario General de la Presidencia y ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli y el diputado Andrés Larroque, entre otros.



Cristina asistirá a los tribunales imbuida de los fueros parlamentarios de los cuales goza desde que fue electa senadora, por lo cual esa inmunidad la protege de ser detenida.