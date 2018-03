Con pocas ausencias, la ex Presidenta juntó a intendentes

Antes de su reaparición, unos la deseaban jubilada y otros, menos piadosos, sin ningún tipo de centralidad política en el futuro próximo. Pero unos y otros caminaron ayer bajo la lluvia para verla en el Instituto Patria.

Con asistencia casi perfecta, que sorprendió incluso a propios, apenas fueron tres ausentes de los 55 intendentes bonaerenses electos por el FpV (aunque hay quienes prefieren olvidarlo) invitados al cónclave con una regresada Cristina Fernández de Kirchner.

Dos de los faltazos se caían de maduro en la previa. El histórico Alejandro Granados (Ezeiza) apenas había esperado dos días a que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada para sentenciar: "Soy un intendente peronista y que nada tengo que ver con el Frente para la Victoria". La etiqueta "yo PJ, no kirchnerista" la ha expresado hasta el indudable diputado ultra-cristinista Carlos Kunkel pero nunca renegando de su pasado. El "Sheriff", ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli, olvidó rápido los almuerzos de agasajo a Néstor Kirchner en su restaurante "El Mangrullo", misma mesa que supo ocupar Carlos Menem.

Distinto es el caso del ex cazatraidores Mario Ishii (que regresó por cuarta vez a José C. Paz), autodeclarado "nestorista", en contraposición al "cristinismo". Es más, el año pasado no se molestó en ocultar su malestar con la ahora ex Presidenta por el armado de las listas, despotricando contra La Cámpora.

El tercer ausente tampoco llama la atención por sí mismo: Gabriel Katopodis (San Martín) fue el único de "Los 12 Apóstoles", el grupo de jefes comunales peronistas "nuevos", moderados frente a la administración de María Eugenia Vidal. En un almuerzo previo a la cita, junto a sus colegas, el ex massista se excusó de acompañarlos por creer que hay otras maneras de construir lo que viene.

No es el único que lo piensa, si bien lo dejó claro con su faltazo: la irrupción de CFK en el tablero vino a ocupar un espacio vacío, en vistas de las próximas legislativas, pero que los intendentes soñaban con un emergente propio, una nueva figura. "Cristina sigue midiendo en los distritos. Y Macri, con sus medidas económicas, viene cayendo", fue la evaluación (resignación) desde una intendencia para asistir a la cumbre. Uno de los tópicos de la charla de ayer el impacto "del ajuste" en los comercios y pyme de la provincia.

La reunión tuvo ida y vuelta: habló una decena de los 52 jefes comunales. Una de las que tomó el micrófono fue Verónica Magario, de La Matanza. El doble comando intacto: ya sin el cargo para asistir, también se coló a la reunión Fernando Espinoza, con la excusa de ser el titular del PJ bonaerense.

La agenda de la ex mandataria sigue hoy con una cita con artistas e intelectuales. Y pasado mañana viajaría a Santa Cruz, de donde regresará por tiempos políticos y/o judiciales.