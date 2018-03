Con paros en muchas provincias, Macri abre el ciclo lectivo en Corrientes

El presidente Mauricio Macri inaugurará mañana en Corrientes el nuevo ciclo lectivo, aunque las clases no comenzarán en la provincia de Buenos Aires y once distritos más, debido a que los gremios docentes y autoridades provinciales no llegaron a un acuerdo salarial, por lo que la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) dispuso un paro por 48 horas con movilización desde el Congreso.

La ceremonia inaugural del ciclo lectivo 2018 que encabezará Macri junto al gobernador Gustavo Valdés, el intendente Walter Chávez y otras autoridades nacionales y provinciales se realizará en el colegio secundario Barrio Norte, de la localidad correntina de Bella Vista, recientemente construido.

En el marco de su visita a Bella Vista Macri inaugurará también dos nuevos establecimientos educativos. Sin embargo, los gremios docentes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, San Luis, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Jujuy y Tierra del Fuego, anunciaron que no arrancarán normalmente las clases porque adhieren al paro nacional anunciado por Ctera, que incluye una movilización desde el Congreso al Palacio Pizzurno, que comenzará a las 11.

Los docentes reclaman formalmente al ministro Alejandro Finocchiaro que convoque a la ‘Paritaria Nacional Docente‘ para discutir el incremento salarial, y dar apoyo a las provincias que aún se encuentran en conflicto o tienen las negociaciones paritarias estancadas.

Finocchiaro, en tanto, responsabilizó a Ctera por la caída en la calidad educativa. ‘"Toda la sociedad está entendiendo que los resultados de la evaluación Aprender fueron producto de 12 años de ceterismo educativo. Y eso es lo que tenemos que cambiar entre todos", dijo el ministro en una entrevista que publica hoy el diario Clarín.

"Ctera es un gremio que tiene una lógica más política que gremial", aseguró Finocchiaro, quien agregó que Ctera ha quedado "aislada" respecto del paro convocado. "Tengo la impresión de que mañana nos vamos a llevar una gran sorpresa con la mayoría de las escuelas abiertas y la mayoría de los docentes educando", puntualizó Finocchiaro.

El ministro señaló además que los gobernadores provinciales van a descontar el salario a aquellos que falten, mientras que los otros sindicatos actúan "más inteligentemente" y "llaman la atención al Gobierno" sin perjudicar a sus afiliados.

Provincia por provincia, ¿hay clases o no?

Finocchiaro se refería al resto de los gremios docentes nacionales como Amet (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) y Cea (Confederación de Educadores Argentinos), que criticaron las propuestas salariales oficiales pero no llamaron a un paro. En ese esquema se encuadra también Uda (Unión Docentes Argentinos), aunque a diferencia de los anteriores este gremio sí realizará un paro por 48 horas desde mañana en Catamarca y Santa Fe, y de 72 horas en Misiones. En tanto, los docentes privados agrupados en Sadop anunciaron paro nacional sólo para mañana.

En la provincia Buenos Aires, el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) también lanzó una huelga de 48 horas a partir de mañana, que es cuando estaba estipulado el inicio de las clases; pero desde la gobernación bonaerense avisaron que descontará los días a los maestros que se adhieran a la medida de fuerza.

En Santa Fe, el sindicato Sadop de docentes privados decidió adherir al paro de dos días (lunes y martes) dispuesto por el gremio que agrupa a los maestros de las escuelas públicas, Amsafe). Lo mismo ocurrirá en Córdoba, donde la Unión de Educadores de esa provincia (UEPC) adhirió a la medida de fuerza lanzada por Ctera.

En Mendoza, el Sindicato Unido de Trabajadores del Educación (SUTE) rechazó el ofrecimiento salarial del gobierno provincial de aumento de 15,7%, en tres tramos con cláusula gatillo y también adhirió al paro nacional de Ctera.

En ese marco, tampoco habrá clases en Río Negro, donde los sindicatos docentes provinciales rechazaron la propuesta de 15% en cuotas realizada por la provincia, al igual que los trabajadores de la educación de San Luis, que no acordaron un incremento salarial del 21 por ciento, y anunciaron un paro para mañana.

En Jujuy, la ministra de Educación provincial, Isolda Calsina, defendió el aumento del 5% ofrecido a los gremios docentes de la provincia y, pese al llamado a conciliación obligatoria, el Congreso Provincial de ADEP ratificó la medida dispuesta por Ctera a nivel nacional y además de sostener el paro por 48 horas, convocaron a movilizarse mañana.

En Chaco, los gremios docentes rechazaron también la oferta salarial del gobierno de la provincia del 18,93% de aumento, y anunciaron que se suman al paro de 48 horas dispuesto por Ctera, a lo que se agregará un paro el miércoles y otro el jueves por el día de la Mujer, para terminar el viernes con asambleas en las que se evalúe el futuro del plan de lucha.

En Neuquén, la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) de esa provincia se sumó al paro de 48 horas dispuesto por la Ctera a nivel nacional. En Tierra del Fuego, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) confirmó la realización de un paro de 24 horas mañana, en rechazo a la posición del Gobierno provincial de ‘no presentar una oferta salarial concreta‘ en la reunión paritaria del pasado jueves, frente a su pedido de elevar el sueldo básico y cumplir con el 100% del ítem por ‘zona desfavorable‘ como piso de la negociación.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) también resolvió su adhesión al plan nacional de lucha dispuesto por Ctera. Solo las provincias de Misiones, San Juan, Salta y Tucumán lograron cerrar paritarias con su gobierno a fines de la semana pasada.