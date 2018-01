Con más de 100.000 usuarios sin luz, Edesur espera terminar hoy trabajos de reparación

Tal como temía el sector eléctrico, el año llegó con más calor y cortes de luz. Un insólito accidente protagonizado la semana pasada por una tunelera que cortó un cable de alta tensión empeoró la situación y Edesur, que espera tener hoy todo solucionado, debió realizar ayer decenas de cortes preventivos.

En el mediano plazo, la distribuidora deberá afrontar multas por los cortes, pero advierte que ahora le preocupa más la pérdida de dinero que implica alquilar generadores para atenuar la contingencia.

Ayer por la tarde, con 40 grados de sensación térmica, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) detectó unos 130.000 usuarios sin servicio al mismo tiempo, en particular en Caballito, Flores y el sur del conurbano bonaerense. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) midió a las 14.30 una demanda total al sistema de 25.209,47 MW de potencia, cerca del récord de 25.628 MW registrado en febrero de 2017.

De acuerdo con lo que comunicó Edesur, los cortes programados rotativos fueron para "proteger al sistema de daños mayores que pudieran afectar a más usuarios", en base a lo originado por un corte en una línea de alta tensión producido el jueves pasado por una tunelera ajena a la empresa en Villa Soldati. Allí, la máquina dañó la terna 62 y, desde entonces, trabajan 200 operarios para repararla.

Para atenuar el impacto, Edesur colocó "cinco generadores Four Pack de 5 MVA en las subestaciones Perito Moreno, Constitución y Ramón Falcón y otros 28 generadores de hasta 1000 KVA en todo el corredor sudoeste de la Ciudad". Las interrupciones rotativas no superaron las 6 horas, aseguraron.

Hasta noviembre pasado, Edesur había pagado $ 130 millones en multas por 315.000 usuarios y Edenor, $ 65 millones por 365.000 clientes. Hoy, más allá de las eventuales sanciones, inquieta el costo operativo de alquilar y trasladar los equipos.

Después de que se conozcan los datos del semestre septiembre 2017-febrero 2018, el Enre evaluará la cantidad y la duración de los cortes y los comparará con períodos anteriores para darles un espacio de descargo a las distribuidoras y aplicar finalmente las multas.

Por otra parte, como adelantó ayer El Cronista, los intendentes Néstor Grindetti, Martín Insaurralde y Mariano Cascallares (de Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown, respectivamente) se unieron para presentar una demanda colectiva.

"Estamos pidiendo que la empresa cumpla con el protocolo de emergencia que exige la Justicia. Vemos que esta problemática afecta a otros municipios y unir el reclamo es una forma de jerarquizarlo", dijo Grindetti, del PRO. "Más allá de las diferencias políticas, lo importante es unirnos para solucionar los problemas de los vecinos", destacó el peronista Insaurralde.

Fuentes oficiales piden evaluar la situación no por la cantidad de cortes, sino por la duración. La subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins, señaló ayer que los últimos cortes de energía son "casos fortuitos" y no tienen que ver con la infraestructura de la red ni con Edesur y Edenor. "El origen de los cortes no es el mismo que los que había en el pasado", dijo.