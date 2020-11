Con los minutos contados, el oficialismo apura en Diputados el recorte de fondos a Larreta

Enojo por parte de la oposición por la convocatoria a último momento, quórum más que ajustado, homenajes a Diego Maradona y chances de que el reloj marque las 00 y las leyes queden sin ser votadas. Estos serán algunos de los condimentos de la que se espera que sea una sesión maratónica en la que el Frente de Todos, con escaso acompañamiento de las bancadas independientes, se apresta a convertir en ley la quita de un punto de coparticipación a CABA.

A los 14 minutos de la hora convocada para la sesión, la pantalla marcó que el oficialismo había logrado los 129 diputados presentes (ni uno más) necesarios para dar por iniciada la sesión especial convocada el viernes a la noche por el Frente de Todos.

Es que el proyecto de ley que fija en $ 24.500 millones el gasto anual en Seguridad para la Capital Federal no solo cuenta con el rechazo de Juntos por el Cambio sino que también dividió las aguas en el Interbloque Federal que lidera el peronista Eduardo “Bali” Bucca, cuyo acompañamiento suele ser clave para el oficialismo –que carece de mayoría propia- a la hora de avanzar con iniciativas que general rispideces. Por caso, los tres diputados lavagnistas ya anticiparon que votorán en contra.

En la jornada de hoy, el texto que genera controversias, establece que el monto se actualizará a partir de un índice que estará compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y el 20% restante, a partir del índice de precios al consumidor (IPC), elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad.

La convocatoria a último momento había generado enojo por parte de Juntos por el Cambio. Entre ellos, el líder de la bancada PRO, Cristian Ritondo, quien, vía Twitter, había expresado: "Una vez más, el oficialismo en @DiputadosAR cita irregularmente a sesión especial de un viernes para un lunes tras haber cerrado la mesa de entradas".

La estrategia de Juntos por el Cambio

La sesión se celebra en un día clave: es el último de sesiones ordinarias y, además, hoy también se vence el protocolo que regula las sesiones “mixtas” que fueron puestas en marcha en el marco de la pandemia de Covid-19. Y que para una nueva prórroga requiere del acompañamiento de todas las bancadas.

Por ambos motivos, el Frente de Todos tiene los minutos contados. Cuando el reloj marque las 00, la sesión no podrá seguir celebrándose. Juntos por el Cambio se percató de estos detalles, tomó nota y aspira a extender el debate para que la votación no logre concretarse o al menos así parece.

Es que, además de la quincena de homenajes que se esperan a pocos días de la muerte del astro del fútbol Diego Maradona, la bancada opositora presentará 33 cuestiones de privilegio, y solicitará casi una veintena de apartamientos del reglamento, con votos nominales. Es decir, apeló a todas las herramientas al alcance de la mano para prolongar la sesión lo máximo posible antes de que el debate por el proyecto de ley se ponga en marcha.

A esto se le suma que, pese al pedido de la massista Cecilia Moreau para cambiar el orden del tratamiento de los proyectos (y poner en primer lugar el de la quita de coparticipación porteña), Juntos por el Cambio no torció el brazo y rechazó la propuesta.