Con los dólares del FMI, el Central licitó los primeros u$s 100 millones a $ 27,40

El Banco Central (BCRA) licitó hoy los primeros u$s 100.000.000 provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar gastos en pesos, anunció a través de un comunicado el Ministerio de Hacienda.

El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,4009, siendo el mínimo precio ofertado adjudicado de $ 27.3500.

El cronograma inicial contempla la venta diaria de u$s 100 millones, a las 13 horas durante 5 minutos en el SIOPEL, por las próximas 75 ruedas.

"De ser necesario adecuar el cronograma por mayores necesidades estacionales de pesos, se anunciarán oportunamente las readecuaciones correspondientes", aclaró Hacienda.

Y precisó que "al finalizar la jornada, la autoridad monetaria informará los detalles del mecanismo de subasta y los resultados".

Por su parte, el BCRA informó que "de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda", comenzará a ejecutar un programa de licitaciones diarias para adjudicar los dólares provenientes del "apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo".

El llamado formal de cada licitación será comunicado por el BCRA a través de la plataforma SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico. Las subastas se llevarán a cabo a las 13 y durarán 5 minutos.

Ayer, el directorio del FMI aprobó oficialmente el acuerdo "stand by" con la Argentina por u$s 50.000 millones, de los cuales u$s 15.000 millones ya están disponibles. La mitad de esa cifra es la que licitará el Central.

Los restantes u$s 35.000 millones estarán disponibles a lo largo de la duración del acuerdo (previsto en tres años) pero estará supeditado a exámenes trimestrales a cargo del directorio ejecutivo.

El programa que acordaron la Argentina y el Fondo Monetario tiene tasas de entre el 1,96% y 4,96% anual, según el monto del tramo.

Este jueves, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, aseguró que, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, la Argentina no necesitará emitir deuda en el mercado internacional "por muchísimo tiempo" y afirmó: "eso da tranquilidad".