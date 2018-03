Con la soja a la cabeza, ventas totales subieron 1,7% interanual en 2016

Las exportaciones argentinas alcanzaron u$s 57.733 millones en 2016, lo que representa un alza de 1,7% en comparación con las del año previo, de acuerdo con datos de Indec. De ese total, el 45% de los despachos al mundo surgieron del sector agropecuario. El complejo oleaginoso, con u$s 18.149 millones exportados en 2016, y una caída interanual de 1,4%, fue el principal conglomerado exportador de importancia durante el año pasado. En ese rubro, el complejo sojero representó 95,3% de las ventas al mundo, mientras el restante 4,7% fue por girasol y otras oleaginosas. El segundo complejo en importancia resultó el cerealero, con ventas externas por u$s 7611 millones de dólares, (13,2% por ciento del total) y una suba interanual de 36,9%. Detrás de los complejos agrarios, se ubicó la industria automotriz, con embarques por u$s 5527 millones, (9,6% del resultado total), con una caída de 14,5% interanual por las menores ventas a Brasil. En cuarto lugar se ubicaron las exportaciones de origen bovino, con embarques por u$s 2593 millones de dólares, y en quinto lugar, quedó el sector petroquímico, con u$s 2539 millones.