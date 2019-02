Con la mira en la economía, el FMI descartó a la CGT que impulse reforma laboral

La tercera revisión del Fondo Monetario Internacional dentro del préstamo stand-by con la Argentina por u$s 57.000 millones está llegando a su fin. Esta tarde, el líder de la misión, el italiano Roberto Cardarelli, se encontrará en el Ministerio de Hacienda con el titular de esa cartera, Nicolás Dujove, y con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para hacer el balance de las dos semanas que transcurrieron desde que desembarcó en Buenos Aires.

Lo hará justo un día después de que ayer reconoció que desde el Fondo existe preocupación sobre la economía, tras el encuentro que mantuvo con los líderes de la CGT (Confederación General de Trabajo). Es que la actividad, por ahora, no muestra signos de recuperación. De hecho, desde el organismo esperan que en el segundo trimestre se manifieste la recuperación y que marque el inicio de una fase de crecimiento del PBI.

"Todos estamos preocupados por la situación económica", destacó Cardarelli, y remarcó que es importante garantizar el crecimiento en los próximos años. Lo dijo al salir de la sede de la Uocra, en Av. Belgrano, frente a preguntas de periodistas.

Ante la consulta de por qué se reunían con opositores y si era porque pensaban que el macrismo podría perder en las elecciones presidenciales de octubre, dijo: "Queremos escuchar el más grande número posible de ideas, opiniones, perspectivas, propuestas, siempre lo hacemos, es normal".

Cuando se le preguntó si hay preocupación de parte de los gremios por la situación actual, Cardarelli reconoció: "Sí claro, están preocupados por la situación económica, todos estamos preocupados por la situación económica. Nosotros creemos que va a ser mejor en 2019, pero claro que hay riesgos, como siempre". En este sentido confió que "este año va a ser mejor, vamos a ver una recuperación gradual a partir del segundo trimestre del año".

Sobre los tópicos que abordaron durante la reunión con la CGT, el funcionario del FMI reveló que hablaron de la "economía real, reformas estructurales y cómo garantizar el crecimiento de la economía argentina, que es fundamental".

De hecho, desde la CGT aseguraron que, en el encuentro, Cardarelli descartó que el FMI busque impulsar una reforma laboral en la Argentina ya que una medida así, si no es consensuada, fracasaría. "Nosotros no pedimos ninguna reforma laboral. Un mercado laboral demasiado rígido es malo y demasiado flexible, también es malo. Cualquier reforma estructural que se quiera llevar adelante, sea de la naturaleza que sea, es más viable en un marco de crecimiento económico y requiere de consensos políticos, sino está destinada al fracaso", aseguran que dijo el economista italiano. De hecho, dentro del programa acordado con el Gobierno argentino no figura este punto.

Por su parte, la central obrera pidió revisar el acuerdo que se selló con el Gobierno, que busca llevar a un déficit primario (antes del pago de intereses) cero, que expira según los planes en junio de 2021, y también pesificar las tarifas.

Por el lado de la CGT lo escucharon a Cardarelli y plantearon un sombrío panorama, Héctor Daer, de Sanidad; el judicial Julio Piumato; Enrique Salinas, de la UOM; Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martinez, el líder de los obreros de la construcción y dueño de casa; Roberto Fernández, de los colectiveros de UTA; y Sebastian Maturano, hijo de Omar, por la Fraternidad. En el mismo encuentro anticiparon que se viene un paro, el primero de 2019 (ver pág. 3).

La misión del FMI, que está en la Argentina desde el lunes 11 de febrero, vino para revisar cómo terminaron al cierre de 2018 las variables que monitorean. Se sabe que el principal objetivo que miran desde el organismo, la reducción del déficit fiscal, se consiguió con el 2,7% del PBI. Por eso, observaron de cerca también cómo empezó 2019, frente al desafío fiscal propuesto.

Además en estos días definieron otras cuestiones con los funcionarios de Hacienda y el Banco Central, de cara a los próximos meses. Por un lado, evaluaron distintos escenarios para cómo evolucionará la zona de no intervención, que delimita los valores para el dólar entre los cuales la autoridad no puede intervenir. Según supo El Cronista, desde el Gobierno buscaban comprimir la amplitud, que hoy es de 30%.

También buscaron definir cómo se pasarán a pesos los dólares del préstamo que, por ahora, se puede utilizar sólo para pagar deuda en moneda extranjera.