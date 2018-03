Con la mira en el Congreso, el Gobierno recibió a las provincias por los recursos

El Gobierno avanzó ayer en el diálogo con las provincias por la transferencia de recursos pero con la mirada puesta en aprobar el acuerdo con los holdouts en el Senado, donde los gobernadores tienen peso. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió a los 24 ministros de los distritos subnacionales y algunos funcionarios provinciales reclamaron un documento en el que Nación admite que reintegrará el 15% de los fondos de la coparticipación que usaba para la ANSeS.



Esta iniciativa la propuso el jefe de Gabinete de Salta, Carlos Parodi. El funcionario de Juan Manuel Urtubey, el gobernador opositor que más diálogo tiene con la Casa Rosada, pidió a Frigerio algunas herramientas financieras que les permitan usar la deuda del 15% a futuro como una herramienta para que las provincias tomen deuda para invertir en bienes de capital y en obras de infraestructura. "Dijeron que lo van a estudiar, que van a ver la cuestión legal", respaldó Roberto Gattoni, el ministro de Hacienda de San Juan.



A pesar de que Frigerio pateó la respuesta para más adelante, cuando llegue el turno de las reuniones bilaterales, el ministro alertó sobre un posible exceso en el endeudamiento de las provincias. En el salón de los Escudos, Frigerio insistió con el esquema que ofreció la última semana a los gobernadores: la restitución de 3% en efectivo y la opción de otro 3% en una herramienta financiera (que podría ser en un bono o una letra), este año. Y luego devolver un 3% anual hasta que salde la deuda en 2019.



Si bien nadie rechazó de plano la propuesta del Gobierno, los funcionarios provinciales reclamaron al ministro que se contemple un aumento en la propuesta inicial de un 3% anual de devolución en efectivo, para así compensar la pérdida de la recaudación por la quita de retenciones a la soja y la suba del mínimo no imponible en Ganancias.



Frigerio, acompañado por el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, y su jefe de Gabinete, Mauricio Colello, no estuvo de acuerdo. "Vamos a ver cada caso, pero dudo que alguien esté en contra de la suba de Ganancias", respondió. "No podemos salir hoy a hablar públicamente en contra de la suba del mínimo no imponible. Es un reclamo de la sociedad", confesó uno de los ministros.



Los funcionarios provinciales se reunirán hoy con el secretario de Finanzas de Nación, Luis Caputo, quien dará detalles sobre el instrumento financiero que ofrecerán a la mayoría de las provincias que reclaman la restitución del 15% de coparticipación.

Ese no es el caso de Santa Fe, Córdoba y San Luis. La Corte Suprema ordenó que Nación ya no retenga el 15% a esas provincias. Sin embargo, tienen otros reclamos. "Un tema fue la situación de las provincias que tenemos las cajas de jubilaciones en la órbita de los gobiernos provinciales no transferidas al gobierno nacional y que son deficitarias. En ese sentido la Nación ha asumido un compromiso de financiamiento de ese déficit que no se viene cumpliendo", apuntó el ministro de Economía de Santa Fe, Gustavo Saglione, quien pactó reuniones con ANSeS. El mismo reclamo mantuvo el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano.