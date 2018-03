Con la excusa de su lesión, Macri cambió la agenda y evita el caso de los prófugos

Tras sufrir la fisura de una costilla, el presidente Mauricio Macri decidió reducir sus movimientos y tachó de su agenda un acto que tenía previsto para esta mañana, en Luján, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. El reposo médico llegó en un momento oportuno para el jefe de Estado que, junto a la mandataria, enfrentan críticas por el fallido anuncio oficial de la captura de los tres prófugos de General Alvear, cuando solo cayó Martín Lanatta.

Ante las cámaras, Macri y Vidal tenían previsto hacer anuncios sobre obras viales en Luján. Pero suspendieron el acto justo cuando los focos están puestos sobre la huida de dos acusados por el triple crimen de General Rodríguez, Cristian Lanatta y Víctor Schillachi.

El Presidente se mantendrá alejado de los flashes, tal como hizo el fin de semana en su quinta de San Miguel, y buscará tomar distancia del caso. De hecho, ayer ningún dirigente del Gobierno hizo alusión a la búsqueda de los prófugos, en lo que ya parece una estrategia general. En el oficialismo quieren encasillar el caso en la sección policial, lejos de los ribetes políticos.

El giro se dio luego de que el sábado, Macri y parte del Gobierno (la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña) festejaran equivocadamente la captura de los tres prófugos. "Felicito a todo el equipo y a las fuerzas de seguridad por la captura de los prófugos", escribió el Presidente, víctima de información errónea que aún nadie identificó de dónde salió. El Gobierno cree que pueden haber filtrado la información desde fuerzas de seguridad que siguen el caso como Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria; pero en especial sospechan de la policía de Santa Fe, que no controlan. "Claramente hay un sector de la sociedad y de la fuerza que está penetrado por el narcotráfico", explicaron desde el PRO y prometieron investigar.

En el Gobierno aseguran que van a poner la lupa sobre el sistema de las fuerzas de seguridad para chequear la información. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien comunicó a Macri que habían capturado a los tres prófugos, explicó horas más tarde que "nos pasaron una información falsa para darles tiempo a los prófugos".

El fallido incluso eclipsó lo que era una victoria: la captura del líder de la banda, Martín Lanatta. Macri mantendrá la estrategia de la semana anterior y no se referirá a los prófugos concretamente, hasta que sean capturados, algo que desde el Gobierno creen que sucedería en breve. Mientras tanto, seguirá promocionando la lucha contra el narcotráfico, uno de los tres ejes de su gestión. Ayer Peña dio un indicio, cuando escribió en Twitter: "Seguiremos trabajando para terminar con el narcotráfico en la Argentina. No va a ser de un día para el otro, pero juntos vamos a lograrlo".

En medio de esta conmoción, la agenda de Macri de esta semana no está firme y dependerá mucho de las recomendaciones médicas que reciba por la fisura de su costilla. "No se puede trasladar mucho", explicaron. En cambio, dan por descontado que seguirá de cerca el miércoles el inicio de las negociaciones con los holdouts.

En cambio, la gobernadora Vidal encabezará un acto en "algún municipio del Conurbano", donde presentará la agenda cultural del verano. La mandataria, quien se refirió a los prófugos el sábado a la noche en el programa de Mirtha Legrand, desde mañana se enfocará en su gestión que tiene previsto llevar, por segunda vez, el Presupuesto bonaerense al recinto.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lisfchitz, ya advirtió que "no hay que sobreactuar", tras la captura de Lanatta, y tampoco piensa cambiar su agenda para seguir el caso de los prófugos.