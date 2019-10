Con la deuda en la cabeza, Kicillof y Vidal discutirán hoy la transición en La Plata

Tras reconocer su preocupación por la economía de la provincia, el gobernador electo Axel Kicillof se reunirá cara a cara con la mandataria María Eugenia Vidal. Por un lado, el referente del Frente de Todos llegará a La Plata a la mañana tras denunciar "tierra arrasada" en las cuentas provinciales y mostrarse preocupado por el nivel de deuda del distrito más popular del país. Por el otro, la referente de Juntos por el Cambio está pensando en construir a futuro, al reunirse este jueves con 60 intendentes oficialistas, mientras es criticada por la Casa Rosada.

Por segunda vez en la semana, Kicillof irá a la capital de la Provincia, en lo que buscará ser un eje de su gestión, a diferencia de Vidal que repartía tiempo en la CABA. Cerca del ex ministro de Economía, aseguran que la reunión será "meramente formal" y que no implicará un "cogobierno". En su primera conferencia de prensa como líder provincial, el economista dijo que "hasta el 10 de diciembre gobierna Vidal, cualquier proceso de negociaciones de deudas lo tienen que hacer ellos. Nosotros no estamos cogobernando".

El referente del kirchnerismo, con muy buena llegada a la vicepresidente electa, Cristina Fernández de Kirchner, hizo hincapié en que Buenos Aires enfrentará en enero vencimientos de deuda por u$s570 millones. O sea, en su primer mes de gestión. "Queremos conocer el cronograma de vencimientos y qué tenían planeado para cumplirlo", sostuvo.

Kicillof obtuvo el 52% de los votos, con un fuerte apoyo en el Conurbano. De hecho, allí fue este miércoles el presidente electo, Alberto Fernández, a visitar una Pyme textil (sector golpeado en la era macrista) en la localidad de San Martín. En tanto, Vidal sumó 38,6% de votos el último domingo, tras haber quedado abatida en las PASO. La crisis económica pegó duro en la Provincia. El Indec informó la última semana que en GBA la canasta básica alimentaria en septiembre aumentó 4,9% en comparación con agosto y que trepó a $4.502. Este año, la desocupación y la pobreza llegaron a sus puntos más altos desde que Cambiemos llegó al poder.

A las 10:30 de la mañana, Vidal (46) recibirá a Kicillof (48). "Díficil", definieron desde Provincia respecto al clima del primer encuentro. Es que notaron a un Kicillof "combativo" cuando el domingo por la noche habló de "tierra arrasada" en la provincia de Buenos Aires. Ambos ya intercambiaron mensajes y hablaron por teléfono, en los últimos días. Desde la actual gestión de Vidal, no esperan recibirlo con una agenda fija. Por el contrario, esperan que en esa charla definan cómo será la transición.

El segundo paso será el lunes cuando se reúnan los referentes de la gestión saliente y la entrante. Del primer grupo, el jefe de gabinete, Federico Salvai, el ministro de Hacienda, Damián Bonari, y el subsecretario de gestión provincial, Emmanuel Ferrario, serán quienes lleven adelante las discusiones por el lado de Vidal. Por el lado de Kicillof, estarán distintos referentes que vienen acompañando al economista desde los años del think tank Cenda o quienes lo acompañaron en su gestión desde que asumió como secretario de Política Económica: Carlos Bianco, Augusto Costa, Agustina Vila y Federico Thea.

Por su parte, Vidal luego se reunirá con 60 intendentes oficialistas. La mandataria está recibiendo embates desde el PRO, que la cuestionan por "no haberse puesto la campaña al hombro". Pero Vidal tendría pensado seguir haciendo política en la provincia de Buenos Aires. Hasta dicen que el mismo jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien es su referente, le pidió que siga en el distrito, de a 2023.