"Con la Rosada hay compromiso y diálogo, lo que falta es la ‘tarasca'"

Mario Das Neves volvió a la gobernación de Chubut con boleta corta. Denunciando su propia pesada herencia, tras la gestión de Martín Buzzi, el mandatario tiene empatía por la Casa Rosada, a pesar de denunciar un "golpe institucional" en su provincia del kirchnerismo con acuerdo de Cambiemos; y, a la vez, independencia para avisar a la administración de Cambiemos: "Hay diálogo y compromisos, lo que falta ahora es la tarasca". En los últimos días acompañó el arreglo con los holdouts, con la justificación de que "necesitamos pararnos de nuevo ante el mundo" pero ahora, ante el último fallo judicial en Nueva York, aguarda hablar con Sergio Massa (a quien apoya para el PJ junto al salteño Juan Manuel Urtubey, mientras que a su amigo Daniel Scioli le reclama que "asuma su responsabilidad" en la derrota): "No quiere decir que hay que firmar un cheque en blanco".

Tiene la Legislatura convulsionada y hasta denunció un "golpe institucional"...

El kirchnerismo, con los ex ministros que piensan refugiarse ahí como asesores, está tratando de llevar medidas muy jodidas, con la ayuda de Cambiemos, en realidad de tres diputados del radicalismo. Mientras el vicegobernador (Mariano Arcioni) tomó medidas de austeridad, ya que asumimos con una deuda de $10.200 millones, ellos se aumentaron el presupuesto un 65%. Un diputado cobra $160 mil.

¿Le pidió a Macri que interceda con el radical Mario Cima devilla (encargado de la investigación del atentado a la AMIA y la muerte de Alberto Nisman)?

Mi relación con la Rosada es muy buena, sé que están muy enojados. Así como nosotros entendemos que la situación del país es complicada, saben, porque se los dije, que acá en Chubut también. Me da vergüenza que (Cimadevilla) en lugar de investigar la AMIA se dedique a hacer pelotudeces.

¿A pesar del nuevo fallo, sigue apoyando el acuerdo con los holdouts?

– Necesitamos pararnos de nuevo ante el mundo. En líneas generales hablaba de acompañar, necesitamos inversiones de afuera, pero esto no quiere decir que hay que firmar un cheque en blanco.

¿Quedó conforme con la reunión por Coparticipación?

– Fue excelente. Celebramos que vuelvan estas reuniones. Entre los gobernadores primó la racionalidad. Con $ 15 mil millones de déficit, si nos ponemos todos en fila a cobrar, reventamos la caja.

¿Hasta ahora no hay más promesas del Gobierno que hechos cumplidos?

– El kirchnerismo le empezó a exigir a Macri a los 20 días lo que ellos no hicieron en 12 años. Más allá de los problemas económicos, la gente sigue bancando a Macri para que no vuelva el kirchnerismo. Y si baja la inflación va a ser muy difícil ganarle. Hay que tener racionalidad. Logramos compromisos, como el que asumió en la provincia el ministro (de Transporte, Guillermo) Dietrich para un plan de vialidad. Hay diálogo, lo que falta es ahora es la tarasca. Si no cumplen, seré el primero en salir a criticar, como siempre hice. No me disciplina ninguna chequera.

¿Qué opina de la deuda en la AFIP de Cristóbal López, un empresario que vive en Chubut?

Más allá de su trascendencia nacional, en Chubut no es un desconocido. Es una persona que genera puestos de traba jo y acá tiene una buena consideración como un empresario que cumple.