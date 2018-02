Con focus groups, el Gobierno endurece su política de seguridad

Noviembre del año pasado. Conferencia de prensa oficial luego de la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel por un balazo de 9 milímetros por la espalda en un operativo del Grupo Albatros de Prefectura. "Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una acción ordenada judicialmente", justificó el accionar policial la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sentada junto a su par de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Tres meses después, ayer, con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el gurú comunicacional del PRO Jaime Durán Barba y, de nuevo, Bullrich, el Gobierno de Cambiemos terminó de definir en la misma línea la "Doctrina Chocobar". Los tres volvieron a defender al policía de Avellaneda recibido por Mauricio Macri, que mató a un delincuente que había acuchillado a un turista norteamericano en La Boca. También por la espalda.

"Estamos cambiando esta doctrina de que el policía siempre era culpable. Esto lo que va a terminar es con la idea de que cada vez que un policía actúa, se discute si tiene que actuar. Si quieren, tenemos policías sin armas y vamos a ver cómo nos va", desafió Bullrich, en Radio Con Vos. En un renovado respaldo a Luis Oscar Chocobar, la funcionaria detalló que los nuevos protocolos del accionar policial elaborados por su cartera "invierten la carga de la prueba", al otorgársele a un efectivo el beneficio de la duda: "Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden", reprochó.

Pocas horas después, un tiroteo de cerca de 50 balazos entre la policía y delincuentes que habían robado una joyería, paralizó la avenida Corrientes en pleno centro porteño. Con dos tiros en las piernas, la jueza laboral María Alejandra DAgnillo fue una de dos transeúntes que resultaron heridos. Otro fue uno de los ladrones. Uno logró escaparse.

La defensa de Bullrich a Chocobar llegó luego de la justificación del Jefe de Gabinete al encuentro entre el policía y el Presidente. "Fue un mensaje de apoyo a un policía que cumpliendo sus funciones tuvo esta situación", resumió Peña anteanoche en C5N.

"No creemos en el gatillo fácil", aclaró, tras revelar que el Gobierno había visto las imágenes difundidas por Infobae en que se ve a Chocobar disparándole al delincuente que huía. El oficial fue procesado por "uso excesivo de la fuerza". Bullrich, en tanto, achacó que el video supuestamente está "mal recortado y editado".

Ahora bien, si bien el apoyo a ciegas a las fuerzas de seguridad, desde el caso de Santiago Maldonado, no es nuevo para Cambiemos, sí lo es su tipificación de doctrina. Y no sólo eso: Durán Barba admitió ayer su razón. "La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes, yo no estoy de acuerdo con eso, pero hemos hecho encuestas en la Argentina, en México, en Ecuador, y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte", contó en Radio con Vos. Y aclaró: "Yo me opongo a eso totalmente".

Según cuentan en Balcarce 50, con la imagen presidencial golpeada por la reforma previsional, se encargaron focus groups tras el caso Chocobar: como dijo Durán Barba, la mayoría de los consultados apoyó al efectivo investigado.