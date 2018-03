Con el pago a holdouts, la deuda externa del Estado creció 25% en el primer año de Macri

La deuda externa argentina creció 13% en un año hasta alcanzar a fines de diciembre u$s 192.462 millones, cuando se lo compara con los u$s 170.414 millones de la última parte de 2015, es decir u$s 22.048 millones más. Así surge del informe de evolución de Balanza de Pagos del Indec en el que se detalla que este stock al cuarto trimestre de 2016 también se expandió un 2% frente al tercero, con un incremento neto de u$s 3723 millones.

Dentro de este total de deuda externa se engloba la del sector público, la del Banco Central y la del sector privado financiero y no financiero. La originada en el sector público y BCRA, que representa 66% del total, creció un 25% desde los u$s 101.659 millones hasta los u$s 127.477 millones.

A su vez, la principal expansión se dio en el stock de bonos y títulos públicos, que aumentó fuerte en 12 meses, un 83%, cuando pasó de u$s 42.650 millones a u$s 78.252 millones.

Cuando se analiza la composición de la deuda del sector público y el BCRA, el 61,4% corresponde a títulos públicos; el 25,6% a préstamos de organismos internacionales; el 6,9% a atrasos; en tanto acreedores oficiales y préstamos de bancos comerciales participan con el 4,9% y el 1,25%, respectivamente, detalla el informe del instituto de estadísticas dirigido por Jorge Todesca.

Del tercer al cuarto trimestre el sector público aumentó su deuda externa en u$s 4474 millones, "producto de emisiones netas de títulos públicos compensada con amortizaciones netas a organismos internacionales. Es importante resaltar que mientras el gobierno nacional y los gobiernos locales aumentaron su endeudamiento en títulos públicos, el BCRA canceló el préstamo del BIS por u$s 2500 millones y los u$s 1000 millones que restaban del crédito puente tomado a principios de año", sostiene el Indec.

Por su parte, el sector privado no financiero (que representa un tercio del total de la deuda externa argentina) registró a diciembre de 2016 un saldo de u$s 61.012 millones, de los cuales el principal componente corresponde a deudas con empresas vinculadas (43%), seguido por deuda en obligaciones negociables y deuda con proveedores.

El sector financiero (se excluye la autoridad monetaria) mostró un saldo de deuda por u$s 3973 millones, con un incremento trimestral de u$s 509 millones, similar al incremento interanual u$s 578 millones. "Los principales pasivos externos del sector son líneas de crédito y obligaciones negociables emitidas por entidades financieras locales", señala el Indec.

En la balanza de pagos, la cuenta corriente acumuló un déficit en 2016 de u$s 15.024 millones, 11% por debajo de la registrada en 2015. No obstante, resulta llamativo el resultado de la cuenta "viajes", que implicó que salieran el año pasado casi u$s 3600 millones netos (ver nota aparte).

El déficit de cuenta corriente se explica por un saldo desfavorable de la balanza de bienes y servicios por u$s 2520 millones; egresos netos de rentas por u$s 12.551 millones y u$s 46 millones de ingreso en transferencias corrientes.

Cuando se analiza la evolución de la cuenta corriente, que arrojó un déficit de u$s 15.024 millones, y se agrega el magro ingreso de la cuenta de capital (por u$s 237 millones en 2016), implicó necesidades de financiamiento externo neto por u$s 14.787 millones, lo que implica una reducción de u$s 1967 millones respecto a 2015, un 12% menor.

Sólo en el cuarto trimestre las necesidades de financiamiento neto alcanzaron los u$s 4349 millones.

También entre septiembre y diciembre de 2016, la cuenta financiera registró un ingreso neto de u$s 13.567 millones, explicados por ingresos netos del sector público no financiero por u$s 13.556 millones, y del sector privado no financiero por u$s 6743 millones, que fueron parcialmente compensados con egresos netos del sector bancario (incluido el BCRA) por u$s 6732 millones.

En el año las reservas internacionales se incrementaron en u$s 13.725 millones por efecto de las transacciones de la balanza de pagos. Al incorporar los ajustes por tipo de cambio, u$s 517 millones, el stock de las reservas del BCRA registró un aumento anual de u$s 13.208 millones.