Con el nuevo umbral, una familia tipo pagará el impuesto si gana más de $ 25.000 netos por mes

Un decreto del Poder Ejecutivo que se publicaría hoy en el Boletín Oficial modificará profundamente la situación actual del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, al derogar el Decreto 1242/2013 que congeló el mínimo en $ 15.000 de tal modo que luego se pudo aumentar de ingresos significativamente y seguir sin tributar el gravamen. De esta manera, la suba del mínimo no imponible que se otorgará hoy implicará para no pocos comenzar a pagar Impuesto a las Ganancias, en lugar de dejar de hacerlo.

Si bien el titular de la AFIP, Alberto Abad, dijo que no se podía calcular cuánto son los afectados, hay consenso entre los profesionales de ciencias económicas en que la medida "devuelve la equidad y racionalidad" al tributo.

La vigencia será retroactiva y la devolución de la cuota retenida en enero se hará entre marzo y abril, dijo Abad ayer, al afirmar que "se determinarán los mecanismos de devolución", aunque adelantó que "será en una sola vez".



Según el funcionario, dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias 180.000 ciudadanos, del 1,3 millones que tributan hoy, con un costo fiscal de $ 49.077 millones. El titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, dijo que de esos contribuyentes que quedarán liberados 10.000 son jubilados. Los nuevos umbrales por encima de los cuales se pagará Ganancias en términos mensuales netos son $ 25.000 para una familia tipo y $ 18.880 para un trabajador soltero.



Las deducciones que se modificaron (ver el gráfico) son el mínimo no imponible, la deducción especial de la cuarta categoría, la de cónyuge, hijo y la de empleados de casas particulares, que pasará de $ 15.000 a $ 30.000.

En total el mínimo de Ganancias pasa de $ 124.751 a $ 325.000, lo que implica un aumento de la base no imponible del gravamen de 160%.



Medido en mejora salarial de bolsillo, según los cálculos de la AFIP, para un salario bruto de $ 32.000, el menor impuesto será de $ 4118 anuales, lo que implicará una mejora de 20%; para una remuneración de $ 45.000, lo que deja de pagar de Ganancias son $ 4180 y su salario sube 15%, mientras que para $ 60.000 y $ 80.000, las mejoras salariales son de 11% y 8%.



Además, aunque se actualizan las escalas, la suba del mínimo hace que la ganancia imponible disminuya y ésta es la que determina qué alícuota se aplica, con lo cual son más salarios los que bajan a la menor tasa que se está aplicando actualmente que es de 14% (según la tabla debería ser 9% pero ese es el problema de la desactualización). De todos modos, en la AFIP confiesan que al pasar el umbral de un salario de $ 40.000, que para un puesto ejecutivo es bajo, ya hay muchas chances de pagar la alícuota máxima del 35% si no se tienen muchas deducciones.



Para los autónomos, la deducción especial no se multiplica por 3,8 como para los trabajadores en relación de dependencia, por lo que es idéntica al mínimo no imponible, o sea que sube también a $ 42.318. De este modo, para un soltero, el mínimo no imponible queda en $ 84.636 anuales o $ 7053 mensuales, y para la familia tipo, de $ 164.192 anuales o $ 13.682 mensuales.



Si bien Abad y Basavilbaso coincidieron en que estas medidas tendrán un "impacto directo en el bolsillo del trabajador" y que "habrá mayor ingreso a través del consumo y de las ganancias de los comercios", especialistas como Marcelo D. Rodríguez, de MR Consultores, consideraron que la medida "se compensará en parte con la suba de tarifas y no irá al consumo".



En cuanto a las asignaciones familiares, se incrementan los topes a partir de marzo próximo. El tope individual se incrementa de $ 15.000 a $ 30.000 y el tope familiar, de $ 30.000 a $ 60.000. Además, más familias recibirán el rango superior de este beneficio de $ 966. El costo fiscal de los anuncios de incrementos en las asignaciones familiares será de $ 28.826 millones anuales, anunció Basavilbaso.