Con el nuevo dólar, el sector maderero vuelve a pensar en exportaciones

Desde hace dos meses, para el sector forestoindustrial de la madera y el mueble se encendió una luz de esperanza, a partir de la notoria modificación del tipo de cambio y las oportunidades que se presentan para las empresas en condiciones de exportar, una buena noticia en un escenario de mercado interno complicado por la baja del consumo.

Esta competitividad lograda por la vía cambiaria beneficia en especial a lo que en la jerga sectorial se conoce como de primera transformación. Esto es, madera aserrada pero cierto valor agregado, y en menor medida la exportación de tableros y remanufacturas (molduras, piezas de muebles).

Aún no hay datos precisos sobre cómo están reaccionando las exportaciones, pero varias fuentes consultadas por El Cronista ven buenas perspectivas.

Algunos de los mercados que se están dinamizando para los productos argentinos son Brasil, Estados Unidos, Canadá y China, y empiezan a aparecer en el radar países centroamericanos y algunos de Lejano Oriente, como Japón, Taiwán y Corea. En 2017 las exportaciones del sector maderero (sin muebles) llegaron a u$s 106,5 millones, y en el primer cuatrimestre de este año el avance en montos y en cantidades orilló el 20%. Se espera que los datos de mayo y junio den un nuevo giro a esta mejora.

Un informe de la Fundación Mediterránea sobre las economías regionales del NEA destaca que en los primeros seis meses del año la exportación de maderas a Brasil (en volúmenes) tuvo un crecimiento del 2% interanual, mientras que medida en dólares el avance alcanzó el 7%.

Se está dinamizando la demanda de los Estados Unidos. Y hace un mes, llegó a Buenos Aires una misión comercial china, interesada en comprar madera argentina. El sector cree que la tendencia en estos mercados va a consolidarse pero saben que la competitividad aún no es una batalla ganada.

"Se abrió una ventana para las exportaciones por la suba del tipo de cambio, pero siempre decimos que la inflación nos corre de atrás y entonces el pequeño margen que puede otorgar esta devaluación, te lo puede ir comiendo", señaló Gabriel Marangoni, secretario de la Asociación Maderera Aserradero y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP).

"Hay dos motivos que están impulsando las exportaciones de madera, por un lado el cambio del dólar y, por otro, que a través de la mesa forestoindustrial se acordó bajar algunos costos logísticos en los puertos", señala Pedro López Vinader, presidente de APICOFOM, la entidad que reúne a productores e industriales forestales de Misiones y Corrientes. El empresario dio algunos números. "Entre los dos temas se bajó entre u$s 300 y u$s 400 por contenedor el costo de logístico desde Misiones hasta el puerto de Bs As, el 3% o 4% del monto total".

Pedro Reyna, titular de la Federación Argentina de la Industria Maderera (FAIMA), sostiene que "hay empresas que ya están exportando el 70% de la producción por el tipo de cambio, pero son las grandes". Sin embargo, cree que éste "es un ciclo virtuoso porque cuando la grande exporta mucho libera mercado interno para las más chicas".